Joy van de Meikade Ster AA fokdagkampioen Midden Nederland

De fokdag van de KFPS Fokvereniging Midden-Nederland leverde in Lunteren een prachtige fokdagkampioen op: de driejarige Joy van de Meikade Ster AA (Tiede 501). Fokker Willem Lokhorst: ‘Dit is een droom die uitkomt’. Bij de driejarige merries werden, verdeeld over vijf rubrieken, vijf merries met een eerste premie en negen met een tweede premie in het stamboek opgenomen.

Alwin 469 drukte een stevige stempel op de fokdag, en dan vooral via zijn zoon Tiede 501. Die tekende voor het vaderschap van drie driejarige eerste premie-merries. De opvallend goed dravende Jinne T. van Sessing Ster (Tiede 501 x Meinse 439) en de bijzonder fraaie Jill Ygrek Ster (Tiede 501 x Tsjalle 454) en kregen net als de langgelijnde Klaske van de Lage Landen Ster (Alwin 469 x Onne 376) een oranje lint. Joy van de Meikade (Tiede 501 x Pier 448) mocht als kampioen van de driejarigen de Cor Kroeske Memorial in ontvangst mocht nemen. De hoogbenige, jeugdige Joy was in 2019 al beste merrieveulen van Midden-Nederland. Ook nu overtuigde ze de juryleden met een uitstekende stap en lenigheid in draf waarbij haar ABFP testresultaten van 78 en 81 punten positief werden gewaardeerd. Kyara van Zomerstaete (Jehannes 484 x Wikke 404) werd aangewezen als de reservekampioen van de driejarigen. Kyara straalde veel ras uit en draafde lichtvoetig maar mocht in stap wat meer lengte in de passen laten zien.

Jeugdkampioenschap

Twee modern gelijnde enters en een heel goed stappende twenter dongen naar de titel Jeugdkampioen. Het royaal belijnde enter Queen van Visser (Boet 516 x Gerben 479) mocht de baan verlaten omdat zij in draf iets meer kon ondertreden. Het Jeugdkampioenschap ging naar twenter Noor Nanneke van Bon (Menne 496 x Onne 376) daar zij volgens jury Piet Bergsma van de twee overgebleven jonge merries ‘het beste kon stappen’. Het sierlijke enter Sieske (Jehannes 484 x Doaitsen 420) werd hiermee reservejeugdkampioen.

Charismatische Iza beste bij oudere merries

Van de vier jaar en oudere merries die in de ochtenduren een eerste premie en een uitnodiging voor de Centrale Keuring hadden gekregen, traden zeven uitverkoren merries aan voor het kampioenschap waar ze de juryleden voor een moeilijke opgave stelden. Die hadden de oudere merries in de ochtend ook al gezien en dat beeld kwam niet altijd overeen met de presentatie in de middag. De dag was net even te lang en te warm voor een aantal paarden. Twee merries presteerden in de middag nog even fris en sterk als een aantal uren eerder: de vierjarige Iza van Kreterenhof Ster (Alwin 469 x Jasper 366) en de zevenjarige Willeke H Kroon AAA (Epke 474 x Folkert 353). De charismatische Iza toonde zich de meest complete beweger waar Willeke een zeer aansprekende merrie is maar op dat nieuwe keuringsmoment net een fractie minder overtuigde in draf.

Joy en Iza aan elkaar gewaagd

De kampioen van de driejarige merries, Joy van de Meikade Ster AA (Tiede 501) van Willem Lokhorst, en de kampioen van de oudere merries, Iza van Kreterenhof Ster (Alwin 469) van Alfonso Vrolijk en gefokt door J. Vervoorn, toonden zich de strijd om het algeheel fokdagkampioenschap aan elkaar gewaagd. Wat betreft stap waren de merries gelijkwaardig, maar de juryleden kozen in de woorden van Sabien Zwaga voor de merrie met ‘het mooiste model’: Joy van de Meikade werd fokdagkampioen, Iza de reserve.

Kampioenschap veulens

Drie eerste premie hengstveulens, van de in totaal zeven, meldden zich voor het kampioenschap. Telstar fan stal Vrolijk van Alfonso Vrolijk heeft een bijzonder afstamming. Zijn vader is de in 2003 overleden Lammert 260, zijn moeder een Ster AA-dochter van Omer 493. Ook Tsjerk van de Meikade (Foeke 520) van Willem Lokhorst heeft een indrukwekkend pedigree: moeder Dina Ster (Nane 492 x Beart 411) is een volle zus van Gosse 526. Het was echter de trotse draf van Thiege van de Vosjes (Waander 512 x Omer 493) van de familie Vos die het in januari geboren hengstveulen het kampioenschap opleverde. Bij de merrieveulens werden vier dametjes, van de in totaal vijf eerste premie merrieveulens, opgeroepen voor de kampioenskeuring, maar drie waren daadwerkelijk aanwezig: Violin fan Melman (Teun 505 x Eise 489) van fokker Melman liep niet mee. Teuntsje van Lapinenburg (Teun 505 x Tsjalle 454) van Jan en John Boot en Tineke HSL (Menne 496 x Epke 474) van de familie Hardeman-Slemmer draafden parmantig rond maar moesten Victoria van de Meikade (Tiede 501 x Doaitsen 420) van Willem Lokhorst voor laten gaan. Victoria liet de beste draf zien, gedragen, opwaarts, ruim en hield dat ook in de wendingen vol.

Bron: Phryso.com