Jurre 495 kan het ook zonder publiek

Jurre 495 en Menne 496 zijn de twee hengsten die zich vanuit rubriek 4 mogen melden in de kampioenskeuring. Op kop plaatste de jury de drievoudig HK-winnaar Jurre 495. ‘We hebben nu al kippenvel’, verwoordde juryvoorzitter Sabien Zwaga het gevoel dat ongetwijfeld ook thuis overheerst. ‘Hij heeft een fenomenale draf met enorm veel gedragenheid.’

De tweede plaats in deze goed gevulde rubriek 4 – ingeschreven stamboekhengsten goedgekeurd vanaf dekseizoen 2016 en 2017 – was voor Menne 496 die een soepele stap en een sterk achterbeen in draf liet zien. Jurre en Menne gaan eind van de dag strijden om de titel Kampioenschap jongere hengsten, nog niet goedgekeurd op afstammelingen.

Elias 494 is uitzonderlijk

Het ‘uitzonderlijke paard’ Elias 494 werd door de jury op de derde plek gezet. ‘Hij laat in draf zien wat hij ook onder het zadel showt’, gaf Sabien Zwaga aan. ‘Hij kan verzamelen, verruimen en een piaffe laat hij zien.’

Op de derde plaats kwam de jeugdige Eise 489 met het prachtige hoofdje, gevolgd door krachtpatser Mees 497, Siert 499 met zijn opvallend goede stap, Rommert 498 en Erryt 488.

