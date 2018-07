CK Norg: Eebert-dochter Joy pakt jury weer in

Hiermee werd de kampioene van de driejarige merries, Kalina (v.Eebert), algemeen reservekampioene en ook deze nationaal kampioene van vorig jaar gaat het de concurrentie ook nu dus weer lastig maken tijdens de Nationale Tuigpaardendag in Ermelo op 11 augustus.

Eer

Inspecteur Viggon van Beest lichtte tijdens het algemeen kampioenschap, waar de beste twee merries uit elke rubriek aan deel mochten nemen, toe: “Wij vinden het als jury een hele grote eer om zulke kwalteitsvolle paarden terug te zien in het kampioenschap. Het is niet altijd makkelijk om daaruit de dagkampioen te kiezen, want je wilt alle merries de eer geven die ze verdienen. Toch waren we ook nu weer dusdanig onder de indruk van Joy, dat we voor haar hebben gekozen.”

Goede koop

Acht driejarige merries, van de negentien beoordeelde merries die alle ster werden verklaard, mochten naar de kopgroep. Daar trok zoals gezegd de nationaal kampioene bij de tweejarigen vorig jaar, Kalina (Eebert uit Charisma keur v.Waldemar, fokker Gerrie en Gert-Jan Hermanussen uit Beers), aan het langste eind. Wout Liezen wist haar drie jaar geleden tijdens de Nationale Tuigpaardveulenveiling in handen te krijgen en dat heeft hem tot op heden geen windeieren gelegd. Van Beest: “Deze merrie heeft veel allure en is sterk gebouwd. Ze heeft een mooie schoft en hard fundament. In beweging heeft ze een heel goed voorbeengebruik en een groot zweefmoment, daarbij straalt ze veel kracht uit en maakt veel front.”

Eebert-dochter Kareda

Reservekampioen werd de door Sander Daniëls uit Wageningen gefokte Eebert-dochter Kareda (uit Gareda ster v.Cizandro) van Sander Hoogenberg uit Wijnjewoude. “Een rassige merrie met een aansprekend front. In beweging beschikt ze over veel front en voorbeentechniek.”

Atleet op 3, Fantijns op 4 en 5

Op plaats drie de luxe Kidee (Atleet uit Sidee elite pref sport-tuig PROK v.Marvel, fokker H. en H.G. Cazemier uit Nuis). Emmy de Jeu, die ook mede-eigenaar is van hengstenkeuringskampioen Kentucky (v.Eebert), investeerde samen met de Zweedse dressuurfokker Dan Nordenberg in haar. “Een rassige hoogbenige merrie met heel veel trek in de benen: heel veel buiging in de gewrichten en actie.”

Als vierde mocht worden opgesteld Kyraminde (Fantijn uit Filhelmin ster v.Aquarel, f/g E. Sneller uit Zwolle). “Een opvallende, langgelijnde merrie met een goede bovenlijn en een lange hals en veel kap, die sterk beweegt met veel afdruk.” Op plek vijf nog een dochter van Fantijn, Kretina (uit Retina keur pref v.Manno, f/g Jurjen van der Velde uit Siegerswoude). “Een merrie met heel veel front en een mooie hals en in beweging een heel goed voorbeengebruik.”

Weer een Eebert

De zesde en laatste merrie uit deze groep die een uitnodiging voor de Nationale verdiende was Kydalburga (Eebert uit Udalburga keur pref sport-tuig v.Manno, f/g C.H. van Dijk uit Steenwijkerwold). “Een langgelijnde merrie met veel formaat, die heel goed in verhouding is gebouwd met een sterke bovenlijn en ook in beweging wist ze te overtuigen.” Ook in de kopgroep de met een goed zweefmoment bewegende Kinkie B (Atleet uit Emkie U ster v.Waldemar, fokker H. Bakker uit Hooghalen) van M.J. Heuker uit Zevenhuizen op plaats zeven. De achtste merrie die zich mocht opstellen was de degelijk gebouwde goed bewegende Keizerin (Eebert uit Damara ster v.Waldemar, fokker Sj. Cazemier uit Jonkersvaart) van J. Bruining uit Surhuisterveen en H.J. Notenbomer uit Nuis.

Magnifique merries

Altijd een prachtige groep, zeker met wat meer aantallen zoals in Noord, is de groep keur- en elitemerries. Zes werden er voorgebracht en vijf daarvan mogen naar de Nationale Merriekeuring. Zoals gezegd werd Joy (Eebert uit Zoline ster v.Patijn, fokker J.K. Nagtegaal uit Hollum) van Johan Smink uit Steenbergen de kampioene in deze rubriek. “Deze machtige, hoogbenige merrie valt op met haar sterke verbindingen en in beweging heeft ze heel veel afdruk, ze wil heel graag lopen en ze gebruikt haar hals optimaal. Als deze merrie in de baan komt, gebeurt er iets: ze trekt gelijk de aandacht met haar macht, kracht en afdruk.”

Heideroos

Tweede werd de bekende concoursmerrie Heideroos (Cizandro uit Morgenroos keur pref v.Renovo, fokker H. en H.L.M. van Middelaar uit Hoogland) van Wout Liezen uit Wanneperveen. “Een hele moderne, elegante langgelijnde merrie met uitstraling en een goede bovenlijn. In beweging maakt ze zich deftig en gebruikt ze haar achterbeen goed. Een compleet plaatje.”

Johannalina en Giantha

De als derde opgestelde Johannalina (Cizandro uit Briannalina keur v.Larix, fokker S.A. Korevaar uit Wijngaarden) van H. Minkema uit De Wilgen mag net als vorig jaar weer naar Ermelo. “Een merrie met een opvallend lange hals, een goede schoft/schouderpartij, die iets meer ras mag vertonen. Draven doet ze uit het boekje, met een rijzend lichaam en technisch goed zonder bluf.”

Nog een concoursmerrie in deze groep en wel op plaats vier: Giantha (Atleet uit Tiantha J elite pref sport-tuig PROK v.Manno, fokker Dion Jilesen uit Cuijk), wederom van Wout Liezen. “Een moderne merrie met veel kap en een goede bovenlijn, die een tikje meer rek mag hebben. Ze laat zich heel mooi zien met een goed voor- en achterbeengebruik.”

Delviro HBC en Unieko

De vijfde afvaardiging naar de NMK is Jennytou van ’t Hooge (Delviro HBC uit Winnetou elite v.Larix, fokker G. Bonestroo uit Oosterwolde) van H. Minkema uit De Wilgen, die een heel goede IBOP op haar naam heeft staan. “Een moderne rassige merrie die een heel goede bewegingstechniek heeft met een opvallend goed voorbeen en veel buiging in het achterbeen.”

Het speet de jury de zesde merrie uit deze groep niet ook een ticket te kunnen geven: deze Interlieni RSH (Unieko uit Wendalieni ster v.Saffraan, fokker Marcel Ritsma uit Wijnjewoude) van R. Mulder uit Abcoude is een hele mooie, goedgebouwde merrie, die het in beweging gisteren iets liet zitten.

Dertien vier- tot en met zevenjarige stamboekmerries kwamen voor graadverhoging in Norg, elf werd dat toegekend en werden ster. Op kop van deze groep kwam de tuigtypische, chique en met veel voorbeengebruik bewegende Jidona (Cizandro uit Bidona keur v.Talos, fokker J.B. van der Veen uit Peize) van J.T. Rozeveld uit Zevenhuizen.

Leetida GK meest compleet

Alle negen tweejarige merries werden beloond met een eerste premie, en de beste vier vertegenwoordigen de regio Noord tijdens de Nationale Merriekeuring in Ermelo. Kampioen werd Eebert-dochter Leetida GK (uit Etida S keur IBOP-tuig v.Vaandrager HBC) van f/g Gert Koers uit Gees. “Een tuigtypische merrie met veel ras”, lichtte jurylid Gert-Jan Hermanussen toe. “Ze heeft een aansprekend front en maakt zich mooi in beweging. Ze laat daarin veel actie zien en is voor ons de meest complete merrie vandaag.”

Op plek twee Londrini (Dylano uit Hendrini ster v.Manno, fokker A. Snellens uit Valkenswaard) van H. Eppinga uit Oudemirdum. “Een royaal ontwikkelde merrie met opvallend veel schoft/schouder. Ze beweegt heel goed, klimt erin en heeft veel zweefmoment.”

Naast haar mocht opstellen Lindatine (Atleet uit Vesatine keur v.Manno, fokker Lammert Tel uit Een) van Linda Boelens uit Een. “Een goed ontwikkelde merrie die opvallend opwaarts gebouwd is en die zich opwaardeert in beweging.” De vierde merrie uit deze groep kreeg eveneens een ticket naar Ermelo: Libora VS (Vulcano uit Dibora ster PROK v.Wodka HBC, fokker W.M. Veneklaas-Slots uit Zeijerveld) van A.H. Soppe uit Dalen. “Zij is royaal ontwikkeld en maakt veel houding in beweging, daarbij heeft ze een actief gebruik van het achterbeen.”

Alternatieve IBOP

Ook in Norg werd de alternatieve IBOP verreden. In Terschuur slaagde Kanita (Ditisem uit Fianita ster PROK v.Bakboord HBC, f/g G. Kamphorst uit Zwartebroek en G.H. Kamphorst uit Hoevelaken) afgelopen donderdag voor haar eerste alternatieve IBOP, gisteren deed ze dat voor de tweede keer met 77 punten. “Een rassige, mooie harde merrie die nu wederom netjes werd voorgesteld. Ze kreeg nagenoeg dezelfde cijferlijst als in Terschuur”, vertelt Van Beest. Haar hoogste cijfers zijn de achten die ze kreeg voor zweefmoment, achterbeen en looplust.

Bron: kwpn.nl