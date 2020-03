Just Wimphof voor het tweede jaar bovenaan in ranking vaderdieren dressuurveulens

Met Just Wimphof (v. De Niro) op de eerste en Glock's Toto Jr. (v. Totilas) op de tweede plaats is de top twee van de ranking van de vaderdieren van de KWPN dressuurveulens in 2019 hetzelfde als in 2018. Daily Diamond (v. Daily Deal) klom twee plaatsen omhoog naar de derde plek en Desperado (v. Vivaldi) en Fontaine TN (v. Finest) maken de top vijf compleet.

De top 5 vaderdieren van de dressuurveulens die afgelopen jaar zijn geboren ziet er als volgt uit:

Just Wimphof met 348 dressuurveulens Glock’s Toto Jr. met 208 dressuurveulens Daily Diamond met 143 dressuurveulens Desperado met 135 dressuurveulens Fontaine TN met 127 dressuurveulens

Just Wimphof

Net zoals vorig jaar gaat Just Wimphof aan kop in deze ranking. Zag hij er in 2018 ruim 200 dressuurveulens geregistreerd worden bij het KWPN, vorig jaar lag dat aantal met 348 vele malen hoger. De zesjarige Just Wimphof kreeg tijdens de finale van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse M louter 9’s voor zijn proef en scoorde daarmee 90 punten. Renate van Uytert – van Vliet en Just Wimphof plaatsten zich vorig jaar via de kleine finale voor de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden. De Niro-zoon (uit Rastede elite sport-dres IBOP-dres PROK van Riccione, fokker C. Rienks-Kramer uit Westerlo) draafde er fijn over en dat resulteerde in een 9 voor de draf.

Glock’s Toto Jr.

Ook de tweede plaats wordt door dezelfde hengst bezet als vorig jaar, namelijk Toto Jr. (Totilas uit Desperada van Desperados, fokker Schmidt uit Naumburg). En net als Just Wimphof, zag ook hij het aantal geregistreerde dressuurveulens stijgen. Onder Hans Peter Minderhoud kon het publiek van de KWPN Stallion Show dit jaar opnieuw genieten van deze Totilas-zoon.

Daily Diamond

Vorig jaar nog goed voor de vijfde plaats, dit jaar zien we Daily Diamond (Daily Deal uit Fairy Tale v.Furst Heinrich, fokker J.H. Hormann uit Landesbergen) op de derde plaats in deze ranking. Hij noteert een handje vol meer geregistreerde dressuurveulens dan in 2018. Daarnaast mag hij zich al twee jaar lang de hoofdleverancier noemen op de Nationale Veulenkeuring voor de dressuurpaarden.

Desperado

Nieuwkomer in de ranking ten opzichte van vorig jaar is de zilveren teammedaille-winnaar Desperado (Vivaldi uit Sarita elite pref prest D-OC van Havidoff, fokker fam. Andeweg uit Randwijk). Onder Emmelie Scholtens nam hij afgelopen zomer deel aan het EK in Rotterdam. Hij zag afgelopen jaar 135 veulens bij het KWPN geregistreerd worden. Tevens is Desperado met zijn 12 jaar ook direct de oudste hengst uit de ranking.

Fontaine TN

De enige niet-KWPN-goedgekeurde hengst in deze ranking is de vijfjarige Fontaine TN (Finest uit Sky van Samarant). Ook hij is nieuw in deze ranking en noteerde vorig jaar 127 KWPN-geregistreerde dressuurveulens. Hij wordt momenteel opgeleid door Bart Veeze.

Jonge hengsten

Als we kijken naar de jonge hengsten, in dit geval hengsten die dit jaar maximaal 8 jaar oud zijn, dan heeft 57% van alle KWPN-geregistreerde veulens een jonge hengst als vader. Uit de top 5 vallen daar alle hengsten onder behalve Desperado. GLOCK’s Toto Jr.-zoon Kingston Blue Hors (uit Arina elite EPTM-dres PROK van Turbo Magic, fokker J. Zeewuster uit Sleen) stond vorig jaar 122 keer als vader te boek van een KWPN-geregistreerd dressuurveulen. Deze hengst werd in 2018 verkocht aan Blue Hors en staat daar ook ter dekking.

Totaal aantal hengsten

In totaal hebben de hengsten uit de top 5 samen 961 veulens en dat is ruim 20% van het totaal aantal KWPN-geregistreerde dressuurveulens. Twee procent hoger dan vorig jaar, maar nog altijd vijf procent minder dan in 2017. 348 verschillende hengsten tekenden vorig jaar voor het vaderschap van de KWPN-geregistreerde dressuurveulens. Van deze 348 hengsten hebben 265 hengsten 1 tot en met 10 veulens geregistreerd. 35 hengsten noteren 11 tot en met 25 veulens, 24 hengsten 26 tot en met 50 veulens en 15 51 tot en met 100. Negen hengsten hadden 101 veulens of meer, in totaal zorgt deze groep voor de meeste veulens: 1.410. Dit is 30% van het geheel.

Bron: KWPN