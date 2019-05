Kampioene CK Brabant Jabiola hoogste IBOP punten

De Brabantse CK-kampioene van 2017, de Emerald-dochter Jabiola was zaterdag de hoogste scorende merrie op de IBOP in Berlicum. Ze behaalde 85 punten. Eén punt minder kreeg de Governor-dochter Kyamanda, met 84 punten was zij de beste dressuurpaard.

Twee jaar geleden schreef Jabiola (Emerald x Spartacus) van fokker Ad Smolders geschiedenis door 95 punten voor het vrij springen te behalen. “Zo’n paard maak je maar zelden mee, het is een geboren atleet”, zei destijds jury Arnold Kootstra. In datzelfde seizoen verdiende deze merrie van Harrie Smolders’ oom de CK-titel van Noord-Brabant en vervolgens eindigde ze als vierde op de Nationale Merriekeuring.

‘Echt genieten’

“Als zo’n merrie dan staat aangemeld voor de IBOP, dan hoop je datzelfde positieve beeld terug te zien onder het zadel en dat was gelukkig echt het geval!”, is inspecteur Kootstra enthousiast. “De kwaliteit die ze bij het vrij springen liet zien, zagen we vandaag ook terug. Ze liet een hele constante verrichting zien en springt elke keer heel mooi in de manieren, met een goede voorbeentechniek, veel bascule, goede sprongafloop en veel atletisch vermogen. Ze galoppeert en springt met veel afdruk en laat zich ook nog eens heel goed rijden. Als juryleden konden we echt genieten van deze verrichting.” Voor alle springonderdelen ontving de door Rianne Smolders voorgestelde merrie een 8,5 en daarmee kwam ze uit op 85 punten. Van de negen springmerries slaagden er zes.

Twee keer Governor

Met twee goed scorende dochters maakte Governor goede reclame in Berlicum. De vierjarige Kyamanda (Governor x Johnson) van J.M. van ’t Goor uit Sint Anthonis slaagde met een mooi puntentotaal van 84. Ze kreeg een 8 voor de galop en 8,5-en voor alle andere onderdelen.

‘Kyamanda is een opvallend paard’

“Deze merrie viel echt op met haar geweldige houding en balans. Ze laat zich heel fijn bewerken en werd mooi naturel voorgesteld. Ze stapt met veel ruimte, tact en souplesse. In draf valt haar goede techniek op en kan ze al goed schakelen in het lichaam. De galop is eveneens goed gedragen. Kortom een opvallend paard!”, licht inspecteur Toine Hoefs toe. Kyamanda werd daardoor direct elite.

‘Khedira Electra heeft veel expressie in draf’

De Governor-dochter Khedira Electra (uit een preferente dochter van Sandro Hit) van A.J.A. van der Veeken uit Oude-Tonge verdiende 81 punten, inclusief 8,5-en voor stap, draf en souplesse. Zij werd aansluitend ster verklaard met 75 punten voor exterieur. “Deze Governor-dochter heeft een mooie, zuivere stap en draf met heel veel expressie, lichtvoetigheid en schakelvermogen. In galop zou ze het voorbeen nog iets meer vanuit de schouder kunnen gebruiken, en ze liet zich in de verrichting fijn bewerken”, aldus Hoefs. Khedira Electra kwam uit op 81 punten.

Van de 22 dressuurmerries slaagden er 15.

Klik hier voor de uitslagen.

