Kampioenshengst 2019 Le Formidable aanwezig op najaarsverrichtingsonderzoek

Op dinsdag 26 november vindt de zadelpresentatie en herkansing voor de spring- en dressuurhengsten plaats. Dan verschijnen de driejarige aangewezen hengsten, die zijn aangemeld voor het najaarsverrichtingsonderzoek, in de Amaliahal. Daarnaast staat die dag de herkansing onder het zadel voor driejarige hengsten op het programma kunnen niet eerder aangeboden driejarige rijpaardhengsten aan de commissie worden gepresenteerd om in aanmerking te komen voor deelname aan de najaarstest.

Om 08.00 uur wordt er gestart met de springhengsten, waaronder één hengst voor de herkansing en twee nog niet eerder aangeboden springhengsten. Vanaf 11.00 uur komen de dressuurhengsten in de baan, waarvan één hengst voor de herkansing en één nog niet eerder aangeboden hengst. Zowel het losrijden als de presentatie vindt plaats in de Amaliahal. Longeren van de hengsten is mogelijk in de KWPN-paddocks.

Herkansing en beoordeling

De hengsten worden op aanwijzing van de jury onder het zadel getoond in stap, draf en galop. De springhengsten zullen ook enkele hindernissen springen. De hengsten verschijnen zoveel mogelijk met twee of drie tegelijk onder het zadel in de baan in de volgorde zoals vermeld op de startlijst. Voorafgaand aan de herkansing onder het zadel vindt er een beoordeling van het exterieur en correctheid in beweging plaats van de niet-aangewezen hengsten. Aansluitend aan de zadelpresentatie van alle hengsten van de betreffende fokrichting, stappen de niet-aangewezen hengsten aan de hand rond in de Amaliahal, waarna de hengstenkeuringscommissie bekend maakt welke hengsten worden uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek.

Kampioenshengst Le Formidable

Onder de aangemelde hengsten voor het najaarsverrichtingsonderzoek valt ook de kampioen van de dressuurhengsten tijdens de KWPN Stallion Show 2019, Le Formidable (v.Bordeaux). Bij de zadelpresentatie komt de hengst onder catalogusnummer 317 in de tweede groep in actie. Bij de springhengsten is de nummer zes van de kampioenskeuring 2019, Lovekey SR (v.Kannan), aangemeld voor het najaarsverrichtingsonderzoek. Daarmee zal ook hij op 26 november in Ermelo aanwezig zijn tijdens de zadelpresentatie. Het najaarsverrichtingsonderzoek gaat maandag 16 december 2019 van start en duurt 35 dagen.

Bron: KWPN