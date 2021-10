Kampioenshengst Follow Me OLD verkocht

De Oldenburger kampioenshengst Follow Me OLD (Fürstenball x Donnerschwee) is verkocht naar Polen. De elfjarige hengst gaat naar de regerend Pools Jeugdkampioene Caroline Pawluk en wordt op Gut Römerhof getraind door Tara Schneider. De hengst van het Dressage Horse Performance Center Lodbergen en de getalenteerde jonge amazone "zochten en vonden elkaar", vertelt Wolfgang Stagge, de operationeel manager van het DLZ.

De Fürstenball-zoon Follow Me OLD was kampioenshengst op de Oldenburgse keuring van 2012 en schopte het vervolgens tot HLP-dressuurwinnaar, staatskampioen en Ib-hoofdpremiewinnaar. Als vijf- en zesjarige kwalificeerde hij zich voor het Bundeschampionat. Follow Me OLD won vervolgens een dressuurwedstrijd voor jonge paarden op S* niveau op de Oldenburger Staatsshow in Rastede en noteerde talrijke overwinningen en plaatsingen tot en met St. Georges. De hengst werd in Lodbergen opgeleid door Patrick Kraft.

Bundeskampioen Finest Selection OLD

De door Jürgen Fetzer gefokte donkerbruine hengst was ook overtuigend in de fokkerij. Onder zijn gekeurde zonen vallen de premiehengst en hoofdpremiewinnaar Follow Him’s Schönweide, de premiehengst Freiherr von Nymphenburg en de Bundeskampioen Finest Selection OLD op. Ook in de sport lopen verschillende kinderen van Follow Me zich in de kijker. Zoals Only Follow Me FE, die onder Helen Langehaneberg In de S klasse succesvol is, Fine Flashlight, die brons won op de Münster Optimum, Hawtins Floresta, die tweede werd op de Britse kampioenschappen voor jonge paarden, en QC Flic Flac, die tweede werd in de kwalificatie voor het Eventing Bundeschampionat. Ook leverde Follow Me OLD diverse veilingtoppers, premiemerries en kampioensveulens.

Bron Persbericht