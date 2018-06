Nieuwe opzet Gelderland: CK Ermelo met slechts drie springmerries

Toch is inspecteur Arnold Kootstra tevreden over de nieuwe opzet, vertelt hij op KWPN.nl: “De vernieuwde opzet in Gelderland is wat mij betreft goed geslaagd. Springpaarden kunnen na de stamboekkeuring direct terugkomen voor voorlopig keur. We hebben een drietal knappe merries uit kunnen nodigen voor de Centrale Keuring in Ermelo, deze drie strijden daar om het kampioenschap van Gelderland én om een ticket voor de Nationale Merrie Keuring. Natuurlijk hadden we liever een groter aantal doorgestuurd naar Ermelo, maar dit jaar was het aanbod toch wat minder dan andere jaren. In Ermelo komen ook de springveulens in de baan waarmee we in totaal toch een mooi koppel hebben.”

Katinka naar ‘grote’ CK

Arnold Kootstra keurde samen met Henk Dirksen de springpaarden en nodigde de merrie Katinka uit voor Ermelo. Katinka (v. Bernini uit Evita van Odermus R) van G. Overeem uit Voorthuizen kreeg 75 punten voor exterieur en 80 punten voor het springen. Kootstra: “Katinka is een langgelijnde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. De merrie draaft heel los en galoppeerde daarbij lichtvoetig met voldoende ruimte. Ze kan goed schakelen en springt goed naar boven. Met name haar techniek was opvallend, daarvoor konden we 85 punten geven. Ze basculeert goed en heeft daarbij veel atletisch vermogen. Aan het eind van de dag konden we haar voorlopig keur maken en ontving ze een uitnodiging voor de CK in Ermelo.”

Best springende merrie

Bij de acht jaar en oudere veulenboekmerries kwam Farly W (v. Canabis Z) in de baan. De achtjarige merrie is gefokt door A. Waldman en in eigendom van de gebroeders Bles uit Babbarich en komt uit de moeder van Bianca Schoenmakers Anastasia HDH (v. Oklund). “Een paard met veel ras”, aldus Kootstra. “Voor exterieur kreeg ze 70 punten. Ze sprong heel constant en galoppeerde bijzonder lichtvoetig. Opvallend waren haar reflexen, steeds weer sprong ze vlug van de eerste paal en kon ze boven de sprong goed doorschakelen. Voor reflexen kreeg ze dan ook 90 punten. In totaal voor springen konden we Farly W 85 punten geven waarmee ze de best-springende merrie van vandaag was.”

Kananca uitschieter

Bart Bax stond met Toine Hoefs in de baan om de dressuurpaarden te beoordelen. De hoogste punten van de dag waren voor Kananca, met 80 voor exterieur en 80 voor bewegen was ze de uitschieter. Ze is een nakomeling van Dream Boy uit de Tango-dochter Ananca gefokt en in eigendom van J. Arisse uit Kapel Avezaath. Bax: “Kananca is een mooi ontwikkelde merrie waarbij vooral haar front opvalt. Ze heeft goede verbindingen, in totaal zou ze iets meer jeugd mogen hebben. Haar stap was zuiver en actief met veel ruimte, draven deed ze met een goed onder tredend achterbeen. Haar galop werd gedurende de verrichting steeds beter, ze galoppeerde met veel souplesse en heeft een opwaartse beweging.”

‘Schakelt makkelijk’

85 punten kreeg Don Schufro-dochter Kernida Xagovia voor haar manier van bewegen. Het paard is gefokt en in eigendom van S.B. Kleerekooper uit Hoenderloo. 75 punten kreeg ze voor haar exterieur omdat ze wat meer bloed mocht hebben. Bax: “Ze beweegt met veel kracht, macht en souplesse waarbij de merrie heel makkelijk schakelde.”

Uit lijn Parzival

Korinthe de Baian (v. Bordeaux) uit de lijn Parzival, Fleau de Baian en Armani, gefokt door en in eigendom van M. Beyer uit Boven-Leeuwen, kreeg 75 punten voor exterieur en 80 voor bewegen. “De merrie waardeerde zich zeker op in het lopen”, licht Bax toe, “ze beweegt met een goed achterbeen met veel buiging en ze heeft daarbij een mooie voorbeen techniek. In de galop had ze veel afdruk en balans. Zowel voor de draf als de galop konden we de merrie 85 punten geven.”

Drie keer 75/80

Aan drie paarden kon de jury 75 punten voor exterieur en 80 punten voor beweging kwijt. De eerste is Klivia (v. De Niro) gefokt door René Franssen en P. Van Ooyen, in eigendom van Stoeterij Turfhorst bv uit Wezep. Kieni (v. El Capone) gefokt door A. van der Koppel en in eigendom van G. van der Koppel) die voor de draf 85 punten kreeg. En tenslotte kreeg Kunette (v. Fellini) ook het puntentotaal van 75/80. Zij viel op door haar galop.

Uitslagen

Bron KWPN