Kantarina beste springpaard in Varsseveld

Met 80 punten voor exterieur en ook voor het springen was de driejarige Cardento-dochter Kantarina het beste springpaard. “Het is een royale merrie van 1.70m groot die goed kan bewegen, zowel in stap als draf”, legt Arnold Kootstra uit. “Ze is lichtvoetig in de galop en heeft daarbij goede reflexen met een heel mooi voorbeengebruik op de sprong. Voornamelijk haar vermogen viel op, dat konden we beoordelen met 85 punten. Ze sprong met gemak over de hoge oxer waarbij ze in de lucht goed kon doorschakelen. Kortom een paard met veel macht dat van ons aan het eind van de middag een uitnodiging ontving voor de Centrale Keuring in Ermelo.”

Halfzus van Glock’s Zaranza

Kantarina komt uit de Holsteinse merriestam 7126, de lijn waar veel goedgekeurde hengsten en internationale springpaarden uit voortkomen. Venderbosch’s eigen Burggraaf stamt uit die lijn, maar ook onder andere Bella Donna die onder Meredith Michaels succesvol was. De moeder van Kantarina, Cantarina (v. Tangelo van de Zuuthoeve), is een halfzus van Gerco Schröders Glock’s Zaranza (v. Karandasj) en van de moeder van de KWPN-hengst El Salvador (v. Vigaro).

‘Paard met veel macht’

Know My Name deed niets onder voor stalgenoot Kantarina, de nakomeling van Dallas VDL uit de stermerrie Catch a Name (v. Tangelo van de Zuurhoeve). Grootmoeder What’s a Name (v. Phin Phin) is weer een zus van Cantarina. Kootstra: “De royale merrie staat goed in het rechthoeksmodel. Ze liet een goede verrichting zien waarbij haar reflexen opvielen. De merrie heeft een mooie techniek en toont zeer veel vermogen. Het is ook een paard met veel macht dat achter extreem goed kan openen.”

Merries van Etoulon en Berlin

Met 75 voor exterieur en 80 voor springen verdiende ook de merrie Kikidola (v. Etoulon VDL) het sterpredicaat. Ook de merrie Kee (v. Berlin) kreeg 75/80. Tot slot kon de jury aan Kutriomf (v. Berlin uit Utriomf van Phin Phin) eveneens 75 punten voor exterieur en 80 voor springen kwijt.

Drie paarden 80 voor exterieur

Drie paarden kon de jury vandaag 80 punten voor het exterieur geven. Kiesielottie, een nazaat uit de goedfokkende Lottie-stam, blonk net als haar vader uit in reflexen tijdens het springen. Ze is een dochter van Comme Il Faut en halfzus van het 1,60m-paard Wieselottie. Kyra R van Grand Slam VDL uit Doris (v. Tangelo van de Zuuthoeve) kreeg ook 80 punten voor exterieur. Net als Kiek Now S (v. Lavallino ter Klomp uit de lijn van Habsburg).

Voorlopig keur

Aan het eind van de dag kwamen de merries die het sterpredicaat hadden verdiend terug in de baan voor het voorlopig keur-schap. Ook melde zich daar de negenjarige Ethank You M (v. Berlin) gefokt door Veehandel Musterd en in eigendom van Annemarie van Merkestijn. De merrie springt op 1.40m niveau en vandaag kon de jury haar definitief keur maken. De hoog drachtige merrie Dilana (v. Vaillant) van Jeroen Smak en R. J. Steging kreeg eveneens het keur predicaat toegewezen.

Kallidin beste dressuurpaard

Het duo Marian Dorresteijn en Bart Bax hadden eerder in Gelderland veel merries ster kunnen maken met hoge punten, maar in Varsseveld hield het niet over. Bart Bax: “We zijn de afgelopen dagen enorm verwend met het aanbod dressuurpaarden in Gelderland. Vandaag waren er wat minder deelnemers en konden we uiteindelijk zes merries ster maken. De opvallendste was Kallidin. De dochter van Lord Leatherdale uit een merrie van Stedinger van Chantal Thuinte uit Neede kreeg van ons 70 punten voor exterieur en 80 punten voor beweging. Ze liet een goede verrichting zien waarbij ze lichtvoetig bewoog met een goed gebruik van het achterbeen. Haar galop is er eentje met veel houding en sprong.”

Bron KWPN