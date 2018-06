Kante Dame VDL absolute uitschieter: ‘Ze doet denken aan haar vader Etoulon’

Een absolute uitschieter bleek de Etoulon VDL-dochter Kante Dame VDL (mv. Brugal VDL) van fokker en eigenaar VDL Stud, die 85 punten scoorde voor het exterieur en dankzij 95 punten voor techniek uit kwam op 90 punten voor het vrij springen.

Geweldige techniek

“Kante DAme is een heel goed gemodelleerde merrie met goede verhouding en bloedopdruk. Ze springt met een geweldige techniek, elke keer goed met de schoft omhoog, met veel lichaamsgebruik en daarmee doet ze veel denken aan haar vader Etoulon. Bovendien taxeert ze goed, is ze heel atletisch en heeft ze een hele goede galop”, licht inspecteur Bart Henstra toe.

80/90 voor Freeman VDL-dochter

Met 80/90 sprong de Freeman VDL-dochter Kerrita VDL (mv. Cassini I), eveneens gefokt door en in eigendom van VDL Stud, zich in de kijker. “Deze 1,75 m-grote merrie heeft een aansprekend model en veel galop. Ze springt met heel veel macht, een goed lichaamsgebruik, goed met de schoft naar boven en deed de verrichting echt met twee vingers in de neus.” Voor vermogen kreeg deze merrie 95 punten.

Ook 90 springpunten For Pleasure-merrie

De derde 90 punten-springer is de For Pleasure-dochter Friedakilly R Z (mv. Roven xx, fokker M.P.H.M. Roumen uit Heythuysen) van VDL Stud. Zij werd ster met 75 punten voor exterieur maar moet voor deelname aan de CK eerst aan aanvullende eisen voldoen aangezien het een register A-merrie betreft. “Een aansprekende, atletische en iets arm bespierde merrie. Ze springt heel vlug, maakt de sprong achter heel goed af en heeft een heel goed lichaamsgebruik en beentechniek. Daarbij toont ze over veel atletisch vermogen te beschikken en kreeg ze voor zowel de reflexen, techniek als vermogen 90 punten”, vertelt Henstra.

Opnieuw VDL Stud

De vierde (van de 15 ster verklaarde merries) van VDL Stud is de zeer complete Kylely VDL (Dakar VDL uit Lely keur sport-spr van Emilion), die 85/85 kreeg. “Een heel goed gemodelleerde merrie met een mooie lange schouder en goed fundament. Ze heeft veel kracht in galop en afdruk op de sprong. Ze springt met veel overzicht, goede bascule, hele goede techniek en veel macht.”

Volle zus CK-kampioene

De volle zus van de CK-kampioene van vorig jaar behaalde ook 85/85: de Harley VDL-dochter Kalimero. D (mv. Indoctro, fokker H. van Dael uit Kelpen Oler) van VDL Stud. “Een mooi gemodelleerde merrie met zeer goede verhoudingen en correct fundament. Bij het springen toonde ze veel overzicht, hele goede reflexen, veel afdruk en goed met de schoft naar boven. Ook heeft ze veel atletisch vermogen.”

Hoge bovenbalk

Drie merries behaalden het sterpredicaat met 80/85, en niet eens allen van de VDL Stud. Allereerst de Modesto-dochter Kirasinaa (mv. Chin Chin) van fokker Sietse van der Meer. “Een langgelijnde, aansprekende merrie die ook in beweging wist te overtuigen. Ze springt met veel bascule, en met name op de oxer veel lichaamsgebruik en vermogen.” Ook de door Derk Noordhuis gefokte Koralinde DN (Grand Slam VDL x Corland) van Sjouke de Groot verdiende 80/85, waaronder 90 voor de techniek. “Een aansprekende merrie met mooie voorhand en goede galop. Ze heeft veel overzicht op de sprong en springt met een hele goede techniek in de benen en het lichaam, en opent achter heel goed. Ook kreeg deze merrie 80 punten voor haar fijne draf.” De Cornet Obolensky-dochter Kamina (mv. Cardento) van VDL Stud kwam met 90 punten voor vermogen uit op 80/85. “Een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie met goede bovenlijn. Springen doet ze met veel overzicht, veel vermogen, goede beentechniek en lichaamsgebruik. Een heel atletische merrie, met veel balans in galop.”

85 punten

Met 75/85 sprongen Kamilla van Fresia VDL (Baltic VDL x Nimmerdor) van fokker en eigenaar VDL Stud en Kyaklahoma (Carrera VDL x Emilion) van fokker en eigenaar VDL Stud overtuigend naar het sterpredicaat. “De Baltic-dochter galoppeert lichtvoetig en is op de sprong heel vlug en voorzichtig. Voor de reflexen hebben we haar 90 punten gegeven. De Carrera-merrie springt met veel overzicht, toont zich voorzichtig en opent achter op de sprong heel goed.”

Vier merries 80/80

80/80 kregen de vier merries Krealba VDL (Baltic VDL x Zavall VDL) van fokker en eigenaar VDL Stud, die veel bloed en atletisch vermogen heeft, de met veel reflexen springende Kopierite JR (Arezzo VDL x Ahorn) van fokker en eigenaar J. Reitsma uit Driezum, de royale en goed taxerende Kobalensky KT (Cornet Obolensky x Pacific) van fokker en eigenaar R. Kiestra uit Terzool en de jeugdige, goed terugspringende Freeman VDL-dochter Kobolivia VDL (uit Gobolivia VDL ster van Arezzo VDL) van fokker en eigenaar VDL Stud.

80 punten springers

Met ook 80 punten voor het springen werden de volgende merries ster: de vlugge, met veel afdruk galopperende Karitosca HBC (Charisma x Cantos) van HBC Stal, de met goede instelling en sprongafloop springende Kikiloma (I’m Special de Muze x Samber) van J. Wiersma uit Readtsjerk, de met goede reflexen en dito vermogen springende Kylie F (Indoctro x Silverstone) van J. Brinkman en R. Koopman uit Hantumhuizen, de royale en met goede techniek en veel vermogen springende Kleine Sinaa (Numero Uno x Indoctro) van Sietse en Iekje van der Meer, de vlugge en lichtvoetige Koteusi S (Numero Uno x Calvados, fokker Piet Sleutels) van VDL Stud, die een halfzus is van Etoulon VDL en met goede techniek springt, evenals de met veel overzicht springende Kelidin (Starpower x Cartano) van D. Kuperus uit Surhuizum, de met veel gemak en vermogen springende Katinka Lady (Verdi x Rash R) van B. Spijksma uit Oldetrijne, en de gretige en vlugge Cekaline (Up to Date x Calvados, fokker B.J. Brandsma uit Blesdijke) van Karin Hezemans-Flapper uit Arum. Bij de vierjarige Juraya JB (Everglade VDL x Arkansas) van fokker J. Broekman uit Vledder en C.A. Broekman werden de 80,5 punten van de EPTM overgenomen, en daardoor kon zij ster worden verklaard met 70/80.

Uitslag

Bron: KWPN