13 talentvolle jonge paarden in vijfde editie HX Auctions

Voor alweer de vijfde editie van HX Auctions heeft familie Hendrix opnieuw een collectie driejarigen samengesteld die aan de hoogste eisen voldoet. Van 14 tot en met 16 december kan er online geboden worden op 13 talentvolle jonge springpaarden met een grote mate van natuurlijke aanleg en sterke pedigrees. Onder hen nakomelingen van Lambada Shake AG, Epleaser van ’t Heike, Verdi en Bustique.

HX Auctions heeft de afgelopen jaar keer op keer haar waarde bewezen in de wereld van online veilingen. Inmiddels komen de eerste referenties van HX Auctions tot goede prestaties in de sport, en een groot aantal klanten blijkt keer op keer terugkerend.

Collectie om trots op te zijn

Dat heeft familie Hendrix extra gemotiveerd om een stel zeer veelbelovende paarden te selecteren voor deze jaarlijkse veiling. “Het is zeker een collectie om trots op te zijn. Mensen die in het verleden succes hebben behaald bij onze veiling, gaan hier ook zeker weer een passend paard vinden. Het zijn stuk voor stuk paarden waar de kopers gelukkig mee gaan worden”, stelt Paul Hendrix.

Rebella HX Foto: HX Auctions

Rex JDV

Een groot toekomsttalent is bijvoorbeeld de lichtvoetige Entertainer-zoon Rex JDV, die een halfbroer is van vijf internationale paarden vanaf 1.45m-niveau waaronder de 1.55m-geklasseerde, achtjarige Lor JDV.

Raspberry HX

Ook veelbelovend is de bloedgemaakte Lambada Shake AG-dochter Raspberry HX, een halfzus van de negenjarige, 1.55m-geklasseerde Konita HX van Jordy Van Massenhove. Bewezen springgenen verenigt ook de met uitstekende reflexen springende Rochelli HV (v.Verdi) in zijn pedigree, die nauwverwant is aan 1.50/1.55m-paarden als Ivizi en Cupido V.

En wat te denken van de Farzack des Abbayes-zoon Ramses SF HZ, een met veel lichaamsgebruik en voorzichtigheid springende ruin uit de stam van Finesse en Sterrehof’s Baccarat.

Informatie

De volledige collectie is nu te bekijken op www.hxauctions.nl. Naast uitgebreide informatie en beeldmateriaal zijn hier ook de veterinaire gegevens in te zien. Uiteraard staat het team van HX Auctions klaar om aanvullende vragen te beantwoorden. Bieden kan van 14 december tot 16 december, waarbij op de slotdag de eerste kavels om 19.30 uur gaan sluiten.

