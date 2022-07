22.000 euro voor embryo van Sandro Hit x Deja

Het embryo van Patrik Kittels Olympiadepaard Deja (v. Silvano), met Sandro Hit als vader, was de veilingtopper op de Global Dressage Auction, die gisteren afliep. De koper, die 22.000 euro betaalde voor dit laatste embryo van Deja, moet nog even geduld hebben, de verwachte geboortedatum is volgend jaar in februari.

Behalve voor de veilingtopper, werd er ook voor Special King R&G (v. Vitalis) een bedrag van meer dan 20.000 euro betaald. Dit hengstveulen komt uit de directe moederlijn van de goedgekeurde KWPN-hengst Inclusive (v. Everdale) en het winnende bod kwam uit op 21.500 euro.

Duurste merrieveulen

Het duurste merrieveulen was So Esther SVN van ’t Studutch een dochter van For Romance uit een dochter van de bekende O.Esther (v. Jazz). Zij werd verkocht voor 14.000 euro en was met dat bedrag het derde duurste lot in deze veiling.

Alle bedragen