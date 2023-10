25.000 euro voor Emerald-zoon in HorseSales.Auction

Meer dan 100 veulens zijn er dit jaar via de HorseSales.Auction verkocht, gemiddeld voor bijna 12.000 euro, meldt de organisatie. De vierde ronde deed daar een schepje bovenop. Zo vertrekt veilingtopper Elmo Field Z (Emerald van 't Ruytershof x Uricas vd Kattevennen) voor 25.000 euro naar een Duitse hengstenhouder, die zelf op 5* Grand Prix niveau rijdt.

Dat de nafok van Ermitage Kalone in trek is bleek ook in de HorseSales.Auction. Eloma EH Z (Ermitage Kalone x Harley VDL) vindt in België een nieuw thuis voor 19.000 euro. Exclusive Bro Z (Ermitage Kalone x Dominator Z) vertrekt eveneens over de grens richting een Belgische 5* spring- en handelsstal.

Volle zus Highway TN

De volle zus van Oranje-equipe sterkhouder Highway TN kon op brede interesse rekenen. En werd virtueel afgeslagen op 18.500 euro. En ambitieuze fokkers haalden voor 17.500 euro de Halifax merrie uit de volle zus van Emerald naar Nederland.

Grand Prix-ruiters

Opvallend was de interesse van verschillende internationale Grand Prix ruiters, die via de HorseSales.Auction een investering in hun toekomst deden. Zo vertrekt voor 16.500 euro onder meer Peluche S41 Z (v. Pegase van ’t Ruytershof) naar een Zwitserse amazone en gaat Texas W (v. Emerald van ’t Ruytershof) richting de sportstal van een Duitse Grand Prix springruiter. Eduardo RH Z (v. Echo van Spieveld) en Excellentia Ciske RV (v. Emerald van ’t Ruytershof) blijven behouden voor de Nederlandse springsport.

Bron: Persbericht