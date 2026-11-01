260.000 euro voor Vitalis x Florencio op Equine Elite

Op de Equine Elite-veiling wisselden meerdere paarden voor meer dan een ton van eigenaar. Absolute topper werd Valparaiso (Vitalis x Florencio). De tienjarige ruin, die dit jaar zijn Grand Prix-debuut maakte, werd afgeslagen voor 260.000 euro.
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Horses.nl Bron:
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