55.000 euro voor Calidoss op Youhorse.Auction: ‘Zomereditie groot succes’

Na een zonnige aftrap op dinsdag, dreef de tweede veilingavond van Youhorse.auction op woensdag 2 juli de temperaturen nog verder op. De spannende zomerveiling werd afgesloten met een knaller: de negenjarige Calidoss, die zijn nieuwe eigenaar vond voor 55.000 euro.

“Wat een geweldige afsluiter van twee bloedstollende veilingdagen,” zegt Mario Everse, organisator van Youhorse.auction. “Deze zomereditie was een groot succes. De collectie was enorm gevarieerd: naast sportpaarden veilden we ook veulens, pony’s, embryo’s en fokmerries. Dit kwam ook tot uiting in de verkoop, we hebben wereldwijd verkocht naar een breed koperspubliek. De sportpaarden hebben goede prijzen behaald en de kans om een jong talent voor een interessante prijs te bemachtigen werd volop benut. We verwachten dat deze paarden in de toekomst veel indruk zullen maken.”

Emiraten aan zet

De grote ster van de avond was zonder twijfel de negenjarige ruin Calidoss (Calido I x Colman), die voor 55.000 euro in handen van kopers uit de Verenigde Arabische Emiraten viel. De vierjarige Remember Me STA (Luigi d’Eclipse x Diamant de Semilly) maakte ook indruk en vertrekt voor 28.000 euro eveneens naar de UAE.

De vierjarige Remember Me STA (Luigi d’Eclipse x Diamant de Semilly) vertrekt eveneens naar de UAE, voor 28.000 euro. Foto: Youhorse.auction

De vierjarige Raylano (Classico TN x Caretino) werd voor 22.000 euro verkocht aan een koper uit Zuid-Afrika. De driejarige hengst Enrico-Star vh Beeckhof (Ermitage Kalone x Glenfiddich VDL) vond zijn nieuwe eigenaar in Slovenië voor 18.000 euro, terwijl de zesjarige merrie Olivia (Jacquet-Go x Concorde) het winnend bod van 17.000 euro ontving uit de Verenigde Staten.

De zomerveiling onderstreepte wederom de internationale aantrekkingskracht van Youhorse.auction. Spanje was de grootste afnemer, met twaalf aankopen, gevolgd door Duitsland met negen en België en Frankrijk met zes. Daarnaast gingen er paarden naar landen als Brazilië, Canada en Israël.

