743 paarden en pony’s op traditionele markt in Hedel

Op de Paardenmarkt in Hedel werden vandaag 743 paarden aangevoerd, iets minder dan voorgaande jaren. Deze afname lijkt geen uitzondering: ook andere paardenmarkten, zoals die in Zuidlaren, zagen een lagere aanvoer dan in 2024.

Petra Trommelen Door

Een wijziging in de opzet – het later starten van de aanvoer van paarden – zorgde voor enige vertraging bij het vinden van standplaatsen. Hoewel de markt dit jaar opvallend rustig begon, deed dit niets af aan de positieve sfeer en het succes van het evenement.

Ondanks de afname verliep de handel soepel en trok de markt veel publiek, met 20.000 tot 30.000 bezoekers. De Paardenmarkt van Hedel blijft een populair evenement dat traditie, handel en dierenwelzijn combineert.

Bekijk hier een korte reportage van Digitaalburg

Bron: Digitaalburg/ Brabants Dagblad