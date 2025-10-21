952 pony’s en paarden op natte Zuidlaardermarkt

Op de 824ste editie van de Zuidlaardermarkt werden vandaag 952 paarden en pony's en tien ezels aangeboden. Ten opzichte van vorig jaar was dat een kleine daling: toen werden er 1.090 paarden en pony's en 22 ezels aangeboden op de grootste paardenmarkt van Europa.

Rick Helmink Door

De organisatie spreekt van een natte editie, maar ook eentje met vlotte handel en belangstelling uit binnen- en buitenland. De Paardenmarkt begon traditiegetrouw in alle vroegte, met de eerste paarden die rond 6.00 uur arriveerden op het marktterrein. Burgemeester Marcel Thijsen opende de markt en sprak van een ‘waardevolle traditie die leeft in de regio’.

De Zuidlaardermarkt gaat terug tot 1230. In eerdere jaren ging het aantal aangeleverde dieren (ruim) over de 2.000 heen, de laatste keer was in 2012. Daarna liepen de aantallen terug.

Verloop

Net als voorgaande jaren waren er ook meerdere dierenartsen om de paarden vooraf te keuren en in de gaten te houden. Eén dier werd geweigerd vanwege een wondje bij de mond.

Er zijn volgens de gemeente Tynaarlo geen aanhoudingen verricht. Wel zijn twaalf jongeren doorverwezen naar een speciaal HALT-loket tijdens de Zuidlaardernacht.

Bekijk hier een korte reportage van RTV Noord

Bron: RTV Drenthe / RTV Noord / Stegen