Angelica Augustsson’s toppaard Nintender Star verkocht

De goedgekeurde hengst Nintender Star (Nintender x Star Kingdom) heeft de stallen van Angelica Augustsson verlaten. Op haar Instagram schrijft de Zweedse topamazone dat de hengst is verkocht. Augustsson en Nintender Star vormden voor zes jaar een combinatie en sprongen samen op het hoogste niveau.

De combinatie was bezig aan een sterk seizoen en reden recent nog meerdere nulrondes op de wereldbekerwedstrijd in Helsinki. Hoewel Nintender Star vaak het tweede paard was naast Augustsson’s Kalinka van de Nachtegaele (v.E-pleaser van ’t heike) wisten ze toch meerdere internationale rubrieken te winnen, onder meer in Sopot, Opglabbeek en Stockholm.

Bron: Horses.nl