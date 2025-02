CBS: Nederland exporteerde in 2024 19.000 paarden voor bijna 460 miljoen euro

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de exportcijfers voor dierenexport bekend gemaakt en paarden vallen daarbij op. In 2023 werd er voor 364,2 miljoen euro aan paarden geëxporteerd, in 2024 was dat bijna 100 miljoen euro meer: 457,5 miljoen euro. 19.000 paarden werden voor gemiddeld 24.000 euro geëxporteerd, het merendeel van de paarden werd naar de Verenigde Staten verkocht.

Het CBS schrijft in een bericht over de export en import van dieren:

In 2024 heeft Nederland voor 2,3 miljard euro aan levende dieren geëxporteerd. De grootste groei vond plaats bij de paardenexport: van 364 miljoen euro in 2023 tot 457 miljoen euro in 2024. In waarde is de export van levende dieren met 5 procent toegenomen in 2024, maar het aantal geëxporteerde dieren nam af.

In 2024 was de exportwaarde van varkens het hoogst: het ging daarbij om een totaalbedrag van 940 miljoen euro. Ook exporteerde Nederland voor 457 miljoen euro aan paarden. Nederland staat internationaal bekend als een grote fokker van (sport)paarden die voor veel geld worden geëxporteerd, met name naar de Verenigde Staten. In 2024 exporteerde Nederland 19 duizend paarden, met een gemiddelde waarde van 24 duizend euro per paard.

De export naar de Verenigde Staten bestond in 2024 voor het overgrote deel van het bedrag om paarden (271 van in totaal 301 miljoen euro), met name dure sportpaarden.

Bekijk hier het bericht van het CBS met grafieken

Bron: CBS