Cian O’Connor verkoopt toppaard C Vier 2 naar Amerika

De Ierse topruiter Cian O'Connor heeft zijn WK-troef C Vier 2 verkocht. De 14-jarige Cardento zoon vertrekt naar Amerika. O'Connor kocht de ruin vlak voor het WK met het oog op de Spelen. Met C Vier 2 wilde Cian zich samen met het Ierse team kwalificeren voor de Spelen van Parijs. Met de vierde plaats op het WK in Herning is die kwalificatie binnen. Wie de nieuwe ruiter wordt is nog niet bekent.

Richting het wereldkampioenschap won de combinatie de CSI4* 1.50m in Wiesbaden en reden ze foutloze rondes op de CSIO5* Nations Cup wedstrijden van Rome en Knokke. Voordat Cian O’Connor plaats nam in het zadel was de ruin succesvol onder David Will. Eerder dit jaar werd de combinatie nog zesde op de wereldbekerfinale in Leipzig.