Coolio 42 van Marcel Marschall naar Marcuss Ehning

De tienjarige Coolio 42, een zoon van Casalito uit een moeder van Quidam de Revel, is voor Marcus Ehning aangekocht door de familie De DeMartini. De ruin sprong voorheen succesvol op het hoogste niveau onder Marcel Marschall en imponeerde in Aken, de Nations Cup van St. Gallen en diverse Grote Prijzen op het hoogste niveau.

Marcel Marschall kreeg de Casalito-zoon coolio 42 als jong paard onder het zadel en samen doorliepen ze alle hoogtes. Ze maakten recent hun 1,60m debuut, maakten deel uit van het Duitse team in de Nations Cup van St. Gallen, eindigde als derde in de Grand Prix van Linz en werden individueel vierde in de Grand Prix van Mannheim. De ruin gooide hoge ogen met het gemak waarmee hij de zwaarste parcoursen afwerkte en zo doende kwam er steeds meer vraag naar hem. De Demartini familie heeft Coolio 42 nu aangekocht en ondergebracht in de stallen van Marcus Ehning.

Bron: WOSJ