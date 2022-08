Copernico opnieuw verkocht en vertrekt naar Polen

Lisa Müller heeft haar toppaard Copernico (San Amour I x Don Gregory) verkocht. Müller heeft Copernico maar sporadisch uitgebracht en de ruin stond al geruime tijd bij Isabell Werth op stal voor de verkoop. De twaalfjarige San Amour-zoon vertrekt naar de stallen van de Poolse Aleksandra Poplawska die hoopt haar internationale dressuur carrière met hem te beginnen.

Juan Matute Guimon reed de ruin in 2017 op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden en won in de twee jaar daarna meerdere internationale young riders-proeven. Toen Guimon een hersenbloeding kreeg is Copernico verkocht aan Lisa Müller. Müller kocht Copernico in 2020 en startte succesvol in de Inter II.

Ruiterwissels

Opvallend is het aantal ruiterwissels dat de ruin heeft ondergaan sinds Müller hem heeft gekocht. In de herfst van 2020 heeft Lisa Müller hem zelf een paar keer gestart op nationale wedstrijden. Een half jaar later dook Copernico op onder young rider Luca Collin én haar coach Jochen Bender. Een paar maanden later was het echter weer Lisa die de teugels had overgenomen. In 2022 dook hij opnieuw op maar dit keer onder Isabelle Bottermann, stalruiter van Isabell Werth.

Cosmetica en Grand Prix

Copernico stond bij Isabell Werth op stal voor de verkoop en nu is bekend geworden wie de ruin heeft gekocht. Grand Prix amazone Aleksandra Poplawska heeft de teugels overgenomen. Naast het runnen van haar eigen stal runt ze ook nog eens een succesvol cosmetica bedrijf. Met de aankoop van Copernico hoopt Poplawska haar internationale dressuur carrière te beginnen.

