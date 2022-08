Cornetboy verlaat stallen van Kevin Jochems

Wie de springsport de afgelopen tijd heeft gevolgd heeft kunnen genieten van een bijzondere combinatie: Kevin Jochems met Cornetboy (v. Cornet's Stern). Groot is de schimmelruin niet maar dat stond grote prestaties niet in de weg. Onder Kevin Jochems waren er vele hoogtepunten, mooiste misschien wel de tweede plaats in de Grote Prijs van Rotterdam. Aan dit korte maar succesvolle partnerschap is nu een einde gekomen: Jochems maakt op zijn social media bekent dat Cornetboy is verkocht.

In 2019 kocht de vader van Jos Verlooy, Axel Verlooy, de Cornet’s Stern-zoon. Daarvoor werd Cornetboy internationaal uitgebracht door de Chileense ruiter Ignacio Montesinos. Toen Jochems eenmaal had plaatsgenomen in het zadel sprong de schimmel naar héél véél goede klasseringen.

Een paar maanden geleden was daar de tweede prijs in de Grote Prijs van Rotterdam. Recent nog een tweede plaats in de Grand Prix van Valkenswaard. Jochems en Cornetboy voelden zich duidelijk thuis in Valkenswaard want er was ook nog een vijfde en derde plaats in 1.50m rubrieken. Naast deze prestaties waren er in hun relatief korte periode samen nog goede klasseringen, o.a. in Opglabeek, Eindhoven, St. Tropez en Den Bosch. Wie de nieuwe ruiter van de schimmel wordt is nog niet bekend.