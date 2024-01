DSP-hengstenveiling: 76.000 euro voor Valverde hengst

De duurste hengst uit de DSP hengstenveiling in Brandenburg werd zaterdag de Cat.nr 45 (Valverde x Quaterback), die een dag eerder tot eerste reservekampioen van de keuring was uitgeroepen. Voor 76.000 euro ging de bruine naar een ambitieuze jeugdamazone uit Luxemburg. Duurste springhengst was met 50.000 euro de kampioenshengst van gisteren in de springrichting: de Cat.nr 57 (Cornet Obolensky x Cascadello I).