Eerste collectie Excel Friesian Auction van uitzonderlijke kwaliteit

Niet eerder werd er een veiling van Friese veulens georganiseerd zoals die van Excel Friesian Auction. Vandaag lanceert de organisatie de eerste collectie met Friese veulens van topkwaliteit. De veiling vindt online plaats op 1 september. Bekijk hier de collectie.

‘’Het Friese paard kent over de hele wereld fans. Dat is ook de belangrijkste reden om de veiling online te organiseren,’’ begint Annelou de Man die samen met Mirella van Leeuwen verantwoordelijk is voor de organisatie. ‘’ Er is van alle veulens uitgebreid beeldmateriaal gemaakt. De stap, draf en galop staan uiteraard op de video. We hebben daar nog stappen op het harde en een 180 graden video aan toegevoegd. Daarnaast hebben we een uitgebreide tekst geschreven over de pedigree en de prestaties van beide ouders. Bij sommige veulens heeft Marc Peter Spahn, als dressuurspecialist, ook nog zijn visie op het stamboekpapier gegeven. Op de manier voorzien we potentiële kopers van alle informatie. Uiteraard is het ook mogelijk om de veulens thuis bij de fokkers, in alle rust, te bekijken. Maak hiervoor een afspraak via de organisatie van Excel Friesian Auction’’.

Excellente collectie

Maar liefst 16 veulens uit de collectie hebben een vol papier en 6 veulens behaalden de afgelopen weken een eerste premie op een fokdag of keuring. Er worden veulens aangeboden van kampioenshengsten zoals Matthys 504 en Teun 505, gecombineerd met Modelmerries, eerste premie Stermerries en IBOP-toppers. Neem bijvoorbeeld Valentino van de Waelhoeve met als vader de Algemeen Kampioen KFPS Hengstenkeuring 2020 Matthys 504 Sport Elite AAA en als moeder een Uldrik 457 Ster Sport AA merrie die mooie punten liet noteren voor haar IBOP en een succesvolle tuigcarrière heeft die haar het Sportpredicaat opleverde en tweemaal de Pavo Fryso Bokaal en het Dameskampioenschap Zuid-Nederland in het tuigen. Voor de kenners zijn er veulens uit verschillende bewezen moederlijnen, te denken valt aan de ‘Lutke Peinjum’ lijn en de ‘fan it Hiem’ lijn en meerdere veulens hebben Preferentschap in elke generatie. Ook zijn er verschillende veulens met interessante onverwante bloedlijnen, waarmee de collectie ook inspringt op de huidige behoeftes binnen het KFPS stamboek. Er is voor ieder wat wils!

Professionals op pad

De veulens werden in het voortraject geselecteerd door professionals Marc Peter Spahn, Susan Wind, Willem Houterman, Huibert Maurice, Erwin Spliethof en Denise Klap. Door heel Nederland bekeken zij veulens en stelde uiteindelijk de collectie samen. De veulens zijn ook allemaal beoordeeld door dierenarts Marco de Bruijn van Dierenkliniek Wolvega. Vlak voor de daadwerkelijke veiling worden de veulens aan huis nogmaals beoordeeld door een certificeerde dierenarts.

De collectie is vanaf nu online en hier te bekijken. Meer informatie ontvangen over één van de veilingveulens? Neem dan contact op met de organisatie via [email protected].