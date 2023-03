Eerste editie World Sport Horse Sales een succes met 410.000 dollar voor duurste paard

De eerste editie van de World Sport Horse Sales, gehouden in het World Equestrian Center in Ocala Florida, was een succes. Veertien paarden kwamen onder de hamer en de gemiddelde verkoopprijs bedroeg bijna 174.000 dollar. De Nederlands gefokte zesjarige Masseltof (Baltic VDL x Tangelo vd Zuuthoeve) werd als duurste afgeslagen voor 410.000 dollar.

Alle springpaarden werden verkocht en krijgen in de Verenigde Staten een nieuwe eigenaar. Op één na brachten de paarden meer dan 100.000 dollar op met Masseltof als duurste. De zesjarige merrie Miss Lady D (Cape Coral RBF Z x Verdi TN) was een goede tweede. Ze ging van de hand voor 250.000 dollar. Ook voor de vijfjarige BWP’er Santiago vh Netehof (Untouchable x Diamant de Semilly) werd meer dan twee ton betaald. De schimmel vertrok voor 210.000 dollar.

Hendrix: “Trots op eerste editie”

“We zijn erg trots dat we de eerste editie van onze veiling op het WEC in Ocala hebben kunnen organiseren”, zegt Paul Hendrix. “De locatie was perfect en er was veel belangstelling voor de paarden. Dankzij de samenwerking tussen Stal Hendrix, Redfield Farms en Andre Thieme hebben we een fantastische veiling gehad. We zijn blij dat de paarden eigenaren hebben gevonden waarmee ze hun carrière in de springsport en in de hunter en equitation divisies kunnen voortzetten.”

Klik hier voor de veilingpaarden.

Bron Persbericht