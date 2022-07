Eerste veulen- en embryoveiling van 2022 een daverend succes!

Zaterdagavond 16 juli 2022 liep de vierde veiling van Paardenveilingonline af. De kwaliteitsvolle collectie bestond uit 27 springveulens met daarnaast nog eens zeven beloftevolle embryo’s. Er was veel animo en er werd flink geboden door klanten uit binnen- en buitenland. Maar liefst 95% van de veulens wisselden van eigenaar en alle embryo's zijn verkocht! De topveulens leverden 19.000 en 18.000 euro op, het duurste embryo 20.000 euro.

Er was veel interesse vanuit alle werelddelen voor de veulens, maar bij de duurste twee trok een zeer gewaardeerde Amerikaanse klant aan het langste eind. Het merrieveulen Selien (Diarado x Kannan GFE) werd na een spannend biedduel met Brazilië door de virtuele hamer afgeslagen op maar liefst €19.000. Sammy Blue AWH Z, het merrieveulen van Sambucci de Muze uit een Kannan

GFE-merrie, bracht iets minder op: €18.000. Ook werden er verschillende veulens behouden voor de Nederlandse sport, zoals Uranium RWL Z. Dit hengstveulen is een nakomeling van Uracis vd Kattevennen uit een Comthago VDL-merrie en werd verkocht voor €11.000 aan een gerenommeerde Nederlandse sportstal.

Sportgenen verankerd

Ook de embryo’s werden een daverend succes. Het ingeplante embryo van topvererver Emerald van t Ruytershof uit de Grand Prix-merrie Sterrehof’s Ushi was de veilingtopper en is verkocht naar Zweden voor het mooie bedrag van €20.000. Sterrehof’s Ushi presteerde jarenlang in Grand Prixs en Nations Cups met Julia Houtzager-Kayser en is een kleindochter van de Grand Prix-merrie Narcotique de Muze II, waarmee Eric Lamaze op het hoogste niveau sprong. Zij is onder meer moeder van de Grand Prix-paarden Boyante de Muze, Sea Coast Ferly, Giovani de la Pomme en Querlybet Hero. De sportgenen zijn dus flink verankerd in dit embryo.

Ook was de interesse groot voor het ingeplante embryo van Chacco Blue uit een Baloubet du Rouet-merrie en voor het ingeplante embryo van Chacco Blue uit Enigma van het Schuttershof (v. Conte Bellini). Zij werden afgeslagen op respectievelijk €15.000 en €14.000. De eerste blijft in Nederlandse handen en de tweede is verkocht naar Groot-Brittannië.

Ook voor de kleinere portemonnee

Het team van Paardenveilingonline blikt weer met tevredenheid terug op de 4e veiling van dit jaar. “Ook nu hadden we weer een mooie collectie met kwaliteitsvolle veulens en beloftevolle embryo’s. Ook voor de iets kleinere portemonnee hadden we hele fijne veulens in de collectie. Iedere veiling blijven we weer groeien en we zijn de kopers, fokkers en ons gehele team dankbaar dat ze iedere keer weer het vertrouwen hebben en bijdragen aan ons succes! De gemiddelde prijs lag dit keer op bijna €8.500, wat natuurlijk fantastisch is. Iedereen proficiat met dit mooie resultaat en op naar de volgende veiling.”

Volgende veilingen

De volgende veiling is van 24 t/m 27 augustus 2022.