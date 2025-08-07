EK-toppers Ermitage Kalone en United Touch S leveren toppers HorseSales.Auction

Na twee veilingdagen kunnen we de balans opmaken: Biedingen die wereldwijd binnenkwamen. En kopers die de selectie en collectie opnieuw op waarde wisten te schatten, zo vat de organisatie van HorseSales.Auction de veiling samen. Te beginnen met de vaste zondagavond. Waar El Pegase (v. Ermitage Kalone, foto) de aandacht trok van een Nederlandse hengstenhouder maar uiteindelijk voor 26.000 euro richting Zuid Afrika zal vertrekken.

Een soortgelijk beeld zagen we een dag later. Waar de Europees Kampioen United Touch zijn dochter Silvana na een fel biedduel niet naar Zwitserland maar richting Frankrijk ziet gaan.

El Pegase RV

Bij de veulens ging de meeste aandacht uit richting de complete El Pegase RV. Die qua model, papier en bewegen alle lichten op groen ziet staan voor een hengstentraject. Maar ook powerhouse Earthquake en de interessante gefokte eyecatcher Camille KCX konden op grote belangstelling rekenen. In de dubbele getallen vertrekken via HorseSales.Auction ook Cum Laude van de Wittemoere (€16.500 Brazilie), United Key (€14.500 Amerika), Crack the Code (€13.500) en onder meer Duc de Diamant (€12.000) naar gerenommeerde fokkers en sportstallen.

Gemiddeld over 10.000 euro

Een groot succes met een gemiddelde opbrengst van bijna 10.500 euro en een verkooppercentage wat boven de 90% uitkomt!

Silvana

De aandacht ging een dag later opnieuw uit naar de HorseSales.Auction. Waar bijna alle 30 jonge springpaarden een nieuw thuis vonden. Het behoeft geen verrassing te heten dat Silvana als dochter van United Touch de aandacht wist te trekken en richting Frankrijk zal verhuizen.

Silvana (v. United Touch S) Foto: HorseSales.Auction

Nederlandse amazones verzekerden zich van jong talent in de vorm van Waldik van t Merelsnest en Willy Wonder van het Kloosterhof. Die respectievelijk €28.000 en €26.000 opleverden. Meerdere kandidaten melden zich ook voor Cornet Obolensky dochter Rucinda (€21.000 Spanje), Viola Bradt (€21.000 Zwitserland) en Attractive de Bitho (€19.000 Turkije).

“Met tevredenheid blikken we terug op een opnieuw zeer succesvol verlopen veilingeditie in ons zesde seizoen. En danken we naast de bieder en kopers natuurlijk ook onze trouwe fokkers en inzenders”, aldus de organisatie.

Bron: Persbericht