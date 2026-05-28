Exceptionele driejarige merrie in nieuwste veiling Suus Kuyten

Begin deze maand werd de SK Favorite van mei, het Chacco-Blue-merrieveulen Cinderella van de Heidehoeve Z, voor 21.000 euro verkocht naar Duitsland. Voor de veiling van juni maakt Suus Kuyten een driejarig toptalent beschikbaar. “Dit is echt een heel goed paard, ze springt exceptioneel, heeft veel bloed, is bloedmooi en intelligent”, is Suus Kuyten enthousiast.

Voor de nieuwste editie van SK Favorite heeft Suus Kuyten opnieuw gekozen voor een jong paard waar ze zelf volledig achter staat. Dit keer viel haar oog op de driejarige merrie Astramorka Z, een talentvolle dochter van Astronomic vh Legitahof Z uit een sterke vertakking van de Nederlandse Karla-stam en een halfzus van het internationale 1.45m-geklasseerde springpaard Glasgow Z van Sophie Paxton. “Ik kocht haar als veulen en toen viel ze mij al direct op. Ze kon toen al heel goed galopperen en had veel balans. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een bloedmooie merrie.”

Astramorka Z (v. Astronomic vh Legitahof Z) Foto: Liza Artomonova

Succesvol in Aken

Astramorka Z stamt af van de veelbelovende Astronomic vh Legitahof Z (v.Aganix du Seigneur), waarmee Christian Ahlmann vorig jaar opviel in de 1.45m Youngster Cup-finale in Aken. Inmiddels maakt de negenjarige hengst internationaal naam onder Alexander Housen. “Ik ben zelf ook echt fan van het bloed van Aganix du Seigneur”, aldus Kuyten.

Moederlijn van EK-medaillewinnaar Nairobi

De moederlijn bracht meerdere internationale springpaarden voort, waaronder Esquire Z en Belfast Z. Het bekendste paard uit deze lijn is zonder twijfel Nairobi, het Grand Prix-paard waarmee Leon Thijssen in 2005 teambrons won op het Europees Kampioenschap in San Patrignano. Nairobi is een halfbroer van grootmoeder Samorka.

Andere benadering van veilen

Met SK Favorite kiest Suus Kuyten bewust voor een andere benadering van veilen. Geen brede collectie, maar volledige aandacht voor één paard. “De markt is veranderd. Kopers oriënteren zich het hele jaar door. Met dit concept kan ik mijn klanten nog meer bieden, naast de live veiling in december”, licht Kuyten toe.

Bied mee

Je vindt de foto's, video's en veterinaire informatie van deze uitzonderlijke driejarige merrie op het veilingplatform www.suuskuytenauction.com, het bieden gaat aanstaande vrijdag 27 mei van start en maandagavond 1 juni sluit de veiling vanaf 20.00 uur.

