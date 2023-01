FEI dressuurpony Westerhuis Zorro verkocht als hunter naar Amerika

Isa Hollands' Westerhuis Zorro (v. Diamond Hit) is verkocht en gaat zijn carrière voortzetten als hunter in Amerika. Isa bracht de ponyhengst internationaal uit in de dressuursport. Nu de amazone niet langer bij de pony's mag starten gaat Zorro een carrièreswitch tegemoet: hij zal in Amerika in de hunter-jumping ring verschijnen.

Westerhuis Zorro werd als vierjarige goedgekeurd bij het NWPCS en scoorde toen een zes voor het springen. Isa Hollands kreeg de ponyhengst in 2019 onder het zadel en het CDI debuut volgde in 2020. Westerhuis Zorro is verkocht aan de Amerikaanse Allyson Jacoby Coluccio.

Bron: eurodressage