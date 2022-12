Four Legends KS naar Oostenrijkse jeugdamazone Felicita Simoncic

Judy de Winter maakte deze week bekend dat de KWPN-hengst Four Legends KS (Wynton x Ferro) verkocht werd. Daarbij wilde De Winter nog niet onthullen wie de koper was van de hengst die in Nederland zoveel ruiters op zijn rug heeft gehad (en daarmee keer op keer in het nieuws kwam en bovengemiddeld bekend werd). De Grand Prix-hengst is naar de 18-jarige Oostenrijkse Felicita Simoncic, die eerder in Nederland ook al het Grand Prix-paard Ivar kocht bij Ilse van Cranenbroek.