Grand Prix-hengst Chemistry verkocht aan jeugdamazone Kate Kyros

De KWPN-gefokte hengst JHT Chemistry (Connaisseur x Johnson) heeft de stallen van John Thompson verlaten. Thompson bracht de hengst internationaal uit in de Grand Prix en kwam afgelopen zomer nog aan start op het WK dressuur in Herning. De 18-jarige Kate Kyros, die recent ook de KWPN-hengst Intro K (v. Apache) op stal kreeg, neemt de teugels over.