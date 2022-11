Grand Prix-hengst Impression verkocht naar Zwitserland

Matthijs Maat en Joop van Uytert hebben de negenjarige KWPN-hengst Impression (Don Schufro x Ferro) verkocht naar Zwitserland. De door Maat gefokte Impression was met Diederik van Silfhout succesvol in de nationale Zware Tour. Hij won zowel zijn debuut in de Intermédiaire II (met 72,598%) als in de Grand Prix (met 70,815%) dit jaar en scoorde meermaals boven de 70% in de koningsklasse.

“Zijn nieuwe amazone is de Zwitserse Delia Eggenberger, die Zwitserland vertegenwoordigde op de Wereldkampioenschappen in Herning met Fairtrade”, vertelt Joop van Uytert over de verkoop.

Matthijs Maat

Impression werd gefokt door Matthijs Maat, die tot de verkoop ook mede-eigenaar bleef van de bruine hengst. In 2016 werd de Don Schufro-zoon ingeschreven bij het KWPN met 78,5 punten. Als dekhengst bracht hij totaal 76 nakomelingen volgens de KWPN database.

Tot zijn recht

Als jong paard viel Impression niet zo op, maar op hoger niveau kwam de hengst steeds meer tot zijn recht onder Diederik van Silfhout. Zo won hij zilver in het ZZ-Zwaar op het NK Dressuur in 2019 en ook zilver op het NK Lichte Tour in 2020. In 2022 verscheen de negenjarige Impression voor het eerst op het hoogste niveau en was ook daarin succesvol.

