Gregory Wathelet raakt toppaard Iron Man van de Padenborre kwijt

Gregory Wathelet heeft op zijn social media bekend gemaakt dat de BWP-hengst Iron Man van de Padenborre is verkocht. Wathelet mocht acht jaar lang genieten van de geweldig springende Darco-zoon en boekte vele successen. De combinatie won verschillende internationale rubrieken waaronder de 5* 1.55m op het CSIO Rome. Afgelopen maand kwam de combinatie nog aan start op de FEI Nations Cup finale in Barcelona en hielp België aan de eindoverwinning.

Gregory Wathelet laat weten dat hij Iron Man erg dankbaar is voor de afgelopen acht jaar. ”Het is met en gevoel van voldoening maar vooral verdriet dat ik afscheid neem van Iron Man van de Padenborre. Na acht jaar lang bij ons op stal te hebben gestaan laat je een grote leegte achter. Je hebt ons geweldige sport gegeven en een fantastisch seizoen gesprongen in 2022 met als hoogtepunt de prachtige overwinning in de finale van de Nations Cup in Barcelona”.