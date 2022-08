Helgstrand betaalt 1.35 miljoen euro voor AC-DC-zoon About Me op ‘huisveiling’ Borgmann

Op de 'huisveiling' van Borgmann heeft Helgstrand 1.35 miljoen euro betaald voor de goedgekeurde hengst About Me (v. AC-DC x Estobar NRW). Hiermee investeert Helgstrand duidelijk in nieuw bloed voor zijn fokkerij. De pas vierjarige hengst werd geveild op de online veiling van Stefan Bormann. About Me is de volle broer van About You, de hengst die in 2020 voor 1.65 miljoen euro werd afgeslagen op de Borgmann Online Auction.