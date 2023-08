Hi There van Sanne Thijssen verkocht naar Saudi Arabie

De 11-jarige Nabab de Reve zoon Hi There van Sanne Thijssen is verkocht naar Saudi Arabie. De koper is de Hippische federatie aldaar en wie de nieuwe ruiter of amazone gaat worden wordt op een later tijdstip bepaald. Of het is al bepaald maar nog niet openbaar gemaakt.

Heel dankbaar paard

Sanne Thijssen: “Ik zal hem missen want het is een heel dankbaar paard geweest altijd die me nooit in de steek heeft gelaten. Hij kwam bij mij onder het zadel toen hij zes was en ik heb vijf jaar lang met heel veel plezier gewerkt en wedstrijden gereden met hem. Ieder jaar opnieuw kon je terugkijken op mooie resultaten die hij geboekt had. Zo werd hij vijfde in de Grote Prijs van CSIO St.Gallen en vijfde in de Grote Prijs van CHIO Rotterdam. Zilver op het Nederlands Kampioenschap en hij heeft vaak Con Quidam RB (v.Quinar) uit de wind gehouden. Ik hoop dat hij zijn volgende ruiter en amazone net zo tevreden gaat maken als hij mij al die jaren heeft gedaan.”

Sanne Thijssen met Hi There. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

