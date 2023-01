Horse24-site onbereikbaar: drie Duitse veilingen slachtoffer

Afgelopen weekend had het eerste grote veilingweekend van 2023 moeten zijn in Duitsland met een hybride-veling (de DSP-hengstenveiling in München-Riem) en twee online veilingen (de Hannoveraanse veiling in Verden en de Westfaalse veiling in Münster-Handorf). Alledrie de veilingen zouden lopen over het platform Horse24, maar dat platform was dagenlang onbereikbaar. En daarmee moesten de veilingen van het Hannoveraanse en het Westfaalse stamboek worden stopgezet.

Züchterforum schrijft over het voorval: “Nadat het onlinesysteem op de veiling in Verden was verstoord, had deze fout ook gevolgen voor wat er in München gebeurde. Daar kon in ieder geval nog in de zaal en telefonisch worden geboden, terwijl Verden en Münster de volgende dag hun veilingen volledig moesten stopzetten. De specifieke achtergrond van de storingen was aan het begin van de week nog niet opgehelderd.”

Van online naar live

Zowel het Hannoveraanse als het Westfaalse stamboek hebben te kennen gegeven dat de veilingen zijn verschoven naar volgende week. Daarbij kiezen de stamboeken niet voor de online-variant, maar voor een live-veiling (waarbij natuurlijk wel telefonisch geboden kan worden).

Thomas Münch, verkoopchef in Westfalen zegt daarover: “Deze keer voeren we de veiling niet online door. Als vergoeding hiervoor krijgen verkopers gratis drinken, gratis catering en livemuziek. Als vereniging dragen we ook de extra kosten voor de vijfdaagse verlenging van het stallen voor de veilingkandidaten op het Westfaalse paardencentrum. Ik denk dat we dat aan onze fokkers verschuldigd zijn.”

Snel terug naar online veilingen

Maar Münch blijft overtuigd van de waarde van online veilen: “Binnen afzienbare tijd zullen we zeker terugkeren naar online veilingen. Het systeem heeft onze fokkers, zeker tijdens de coronapandemie, veel goeds gebracht en heeft ons veel nieuwe klanten opgeleverd. Zo hebben we vorig jaar in 50 landen paarden en pony’s van onze fokkers kunnen veilen.”

