38.000 euro voor veulens van Chacco-Blue en Kashmir bij Horseman

Gisteravond vond er op het CSI Lier ook een live Horseman Elite Auction plaats. Maar liefst 30 veulens, 8 embryo's en 2 fokmerries kwamen onder de hamer. Het meeste geld werd betaald voor merrieveulens van Chacco-Blue en Kashmir van Schuttershof die beide 38.000 euro opleverden.

Chacco-Blue stond ook garant voor het duurste embryo. Een Chacco-Blue x Cornet Obolensky embryo werd verkocht voor 22.000 euro. Een For Pleasure-dochter, dragend van Emerald, was ook goed in trek bij de kopers. De fokmerrie wisselde uiteindelijk voor 32.000 euro van eigenaar.

Veulens in trek

De 30 veulens werden allemaal verkocht, in prijs variërend van 13.000 euro tot 38.000 euro. Chacfly PS-dochter Chaluse V/d Braembeier Z leverde 36.000 euro op en Clasico Dh Z (v. Cote d’Or Z) 34.000 euro.

