Julian de Boer ziet eigen gefokte GP-merrie Isis vertrekken

Julian de Boer heeft de verkoop van zijn eigen gefokte Grand Prix-merrie Isis bekend gemaakt. Onder Julian groeide de tienjarige dochter van Cardento uit tot een succesvol en competitief springpaard dat alles in huis lijkt te hebben voor het hoogste niveau. De combinatie is onderaan begonnen en reden onlangs hun eerste 4* 1,55m proef.

Julian de Boer en Isis kenden een succesvol jaar. Zo wonnen ze in februari het 1,40m in Gent en in maart volgde een overwinning in het 1,50m in Herning. Vorige maand maakte ze de overstap naar de 4* concoursen en werden ze negende in de 1,55m Grote Prijs van Twente.

”Aan elk verhaal komt een einde. Van zelf gefokt tot 1,50m-winnaar en we eindigen met een foutloze ronde in ons 4* 1,55m debuut. Isis, bedankt voor alles.”

Bron: Horses.nl/ Instagram