Kampioensveulen Tamina Delin BS voor 36.000 euro naar Duitsland verkocht in Brouwer Auction

Dit weekend waren de Stal Brouwer Auctions voor dressuur- en springveulens. Zaterdag leverde Tamina Delin BS (Extreme US x Tuschinksi), het kampioensveulen 36.000 op. De riant bewegende merrie gaat naar Duitsland, ze is gekocht door Matthieu Beckmann. Het duurste springveulen van de veiling zondag was Tais Toi van de Kalevallei (Emerald x Nabab de Reve). Deze hengst leverde 22.000 euro op.

Bij de dressuurveulens ging het tweede geld naar hengstveulen Travolta vd Watermolen (Maigret vd Watermolen x Negro): hij leverde 22.000 euro op. Het hengstveulen To My Dancer (Be My Dancer x Impact TN) werd voor 20.000 euro afgeslagen, net als Tygo (Extreme US x Scandic).

Springveulens

Bij de springveulens waren er wat minder uitschhieters. Tamagotchi van de Kalevallei (It’s Highlander VDK x Eldorado vd Zeshoek) bracht 10.000 euro op en merrie D. (Dominator Z x Cornado) werd voor 14.000 euro afgeslagen. Bij beide veilingen waren ook een heel aantal veulens die voor bedragen tussen 2.000 en 4.000 euro werden (terug)gekocht.

Dressuurveulens

Springveulens

Bron: Horses.nl