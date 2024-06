Kuhnt en Salinger: ‘Kopen van een paard moet gelukkige aangelegenheid zijn’

Janne Kuhnt en Tim Salinger willen kopers van betere amateurpaarden graag een positieve ervaring meegegeven zonder vervelende verrassingen, zoals ze zelf aan den lijve hebben ondervonden. Na anderhalf jaar onderzoeken, contacten leggen, ontwikkelen en aanpassen is afgelopen week is hun nieuwe professioneel opgezette platform online gegaan: Saleandsearchhorses.com. “We willen als bemiddelaar de ambitieuze amateur in de springsport de kans geven een droompaard te vinden en dat via onze website voor iedereen toegankelijk maken.”

“We hebben zelf heel veel moeite gehad om geschikte paarden te vinden. Het gaat dan niet om de toppaarden en ook niet om recreatiepaarden, maar echt om de betere paarden voor de wedstrijdgerichte amateur. We willen ondersteuning bieden in die zoektocht”, vertelt Salinger.

Het koppel zag online regelmatig foto’s van paarden die een bepaalde verwachting schiepen. “Maar dan herkende je het paard niet als je het in het echt zag omdat die foto’s bijvoorbeeld heel oud waren.” Ook informatie blijkt nog wel eens onjuist te zijn. “Dat is net als op een slechte datingsite een enorme telleurstelling. Voor een amateurruiter is het niet alleen de sportieve kant. Ze zijn op zoek naar een echte vriend.”

