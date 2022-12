Schrijven van advocaat Bartels bevestigt dat Helgstrand twee keer zou verdienen aan Donkey Boy

Nordjyske publiceerde onlangs een tweede artikel over de kwestie Donkey Boy waarin onder andere uit een brief van de advocaat van Academy Bartels wordt geciteerd. Volgens Nordjyske stelt Patricia Bossema-de Greef van VDB Advocaten dat Helgstrand ook nog een tweede keer aan Donkey Boy zou verdienen, bij de doorverkoop van Bartels aan de Japan Racing Association.

En dat bevestigt de geuite vermoedens van Andresen en staat lijnrecht tegenover de verklaring van Helgstrand Dressage, die op 27 oktober op de website werd gepubliceerd: “In het artikel op Tidningen Ridsport wordt Kristin G. Andresen geciteerd dat Donkey Boy, naar haar wederom ongefundeerde en ongefundeerde mening, voor een veel hoger bedrag door de Nederlandse koper aan de Japanse koper is verkocht dan zij wist. En dat Helgstrand Dressage ook mee zou delen in deze meerprijs. Dit is een beschuldiging van fraude die Kristin G. Andresen via Ridsport doet tegen Helgstrand Dressage. Ook dit ontkennen we met klem en verzoeken Andresen en Ridsport dit te rectificeren.”

Blijven bij verklaring

Per Jensen, COO bij Helgstrand Dressage, laat aan Horses.nl weten dat Helgstrand blijft bij de eerdere verklaring. “We weten niet hoe deze uitspraak van de advocaat van Bartels tot stand is gekomen. Wij blijven bij onze verklaring van 27 oktober.”

Zaak aanhangig bij de rechter

Meerdere goed ingevoerde bronnen melden aan Horses.nl dat de zaak inmidddels aanhangig is bij de Deense rechter én dat er daadwerkelijk in het contract tussen Andresen en Bartels staat dat het risico overging op de koper (dus Academy Bartels) op het moment van tekenen, zoals Andresen al vanaf het begin beweert.

Bron: Nordjyske/Horses.nl