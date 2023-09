Wereldkampioen Global Player OLD verkocht aan junior Marie Sohler

Helgstrand Dressage en Paul Schockemöhle hebben de zevenjarige Global Player OLD (Grand Galaxy Win x Don Schufro) verkocht aan de Duitse junior Marie Sohler (16), die traint bij Jessica von Bredow-Werndl en Benjamin Werndl. Global Player was als 2,5-jarige kampioen van de Oldenburger Hengstenkeuring, werd in 2022 Wereldkampioen bij de zesjarige dressuurpaarden onder Eva Möller en won dit jaar zilver in Ermelo onder Leonie Richter.

Global Player OLD heeft met zijn zeven jaar al een boel gewonnen. Hij was niet alleen kampioen op de Oldenburger hengstenkeuring, maar ook op de Deense hengstenkeuring in Herning als vierjarige. Hij won als vierjarige zilver op het Bundeschampionat voor vierjarige hengsten en werd in 2022 Wereldkampioen bij de zesjarige dressuurpaarden. Dit jaar was er zilver op het Wereldkampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden.

Marie Sohler

Marie Sohler begon relatief laat als wedstrijdamazone. In de zomer van 2021 reed ze (toen op 14-jarige leeftijd) haar eerste wedstrijden op A-niveau met de Deense ruin Beau Sancy (v. Don Olymbrio). Dit voorjaar maakte ze haar internationale debuut op CDI-niveau bij de junioren met Beau Sancy en Sir Max. Sir Max werd door Sohlers trainster Jessica von Bredow uitgebracht in de Grand Prix, in het voorjaar van 2023 werd hij verkocht aan familie Sohler.

Nu heeft familie Sohler dus opnieuw geïnvesteerd met de aankoop van Global Player OLD.

