Klosterhof Medingen: Vierjarige Danone-zoon veilingtopper met 500.000 euro

Petra Trommelen Door

De Klosterhof Medingen Herfstveiling heeft opnieuw mooie resultaten opgeleverd. Absolute uitschieter was de vierjarige Donnkor (Danone x Top Gear), die voor 500.000 euro werd afgeslagen. Ook Global Hope (Global Player OLD x Fidertanz) bracht een indrukwekkend bedrag van 415.000 euro op. De Westfaalse goedgekeurde hengst werd in 2023 Bundeskampioen en kwalificeerde zich ook in de drie daaropvolgende jaren voor de Duitse Kampioenschappen.