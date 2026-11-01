Klosterhof Medingen: Vierjarige Danone-zoon veilingtopper met 500.000 euro

Petra Trommelen
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Klosterhof Medingen: Vierjarige Danone-zoon veilingtopper met 500.000 euro featured image
Jacob Schenk met Global Hope. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Petra Trommelen

De Klosterhof Medingen Herfstveiling heeft opnieuw mooie resultaten opgeleverd. Absolute uitschieter was de vierjarige Donnkor (Danone x Top Gear), die voor 500.000 euro werd afgeslagen. Ook Global Hope (Global Player OLD x Fidertanz) bracht een indrukwekkend bedrag van 415.000 euro op. De Westfaalse goedgekeurde hengst werd in 2023 Bundeskampioen en kwalificeerde zich ook in de drie daaropvolgende jaren voor de Duitse Kampioenschappen.


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