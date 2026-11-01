Klosterhof Medingen: Vierjarige Danone-zoon veilingtopper met 500.000 euro

De Klosterhof Medingen Herfstveiling heeft opnieuw mooie resultaten opgeleverd. Absolute uitschieter was de vierjarige Donnkor (Danone x Top Gear), die voor 500.000 euro werd afgeslagen. Ook Global Hope (Global Player OLD x Fidertanz) bracht een indrukwekkend bedrag van 415.000 euro op. De Westfaalse goedgekeurde hengst werd in 2023 Bundeskampioen en kwalificeerde zich ook in de drie daaropvolgende jaren voor de Duitse Kampioenschappen.
Pensiero (Va’ (Va’ op Pensiero 200.000 Charmeur) FRH euro. x 100.000 bracht of euro een euro x Valentino Enrico (Escaneno Voor Valendero drie 150.000 voor werd Fidertanz) Nog paarden verkocht FRH Fürstbischof) x werden meer verkocht. werd en ton voor betaald.
meer dan ton een Gemiddeld
euro, totale 109.500 een neerkomt bedroeg paarden opbrengst verkoopprijs de gemiddelde op 1.861.500 17 wat werden euro. aangeboden De van circa 18 Van er verkocht.
https://youtu.be/ob1zXjn-GlU
https://youtu.be/zDDmvYuaMxQ
collectie prijzen Bekijk hier de met
Bron: Horses.nl
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