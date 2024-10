Kracht, techniek en snelheid: unieke bloedlijnen in nieuwste veulen collectie van Paardenveilingonline

Maar liefst 51 beloftevolle springveulens staan er klaar in de nieuwste indrukwekkende collectie van Paardenveilingonline. In de collectie vind u afstammelingen van Chacco-Blue, een veelgevraagde vererver wiens nakomelingen wereldwijd op het hoogste niveau presteren. Maar ook van zijn zoon, Chaccoon Blue, de veelbelovende zoon van Olympische kampioene Askan, beloven uit te blinken in de springsport met hun uitzonderlijke techniek en atletisch vermogen.

En van Cornet Obolensky, de charismatische hengst die legendarisch is om zijn constante prestaties op het hoogste niveau. Daarnaast zijn er veulens van hengsten als Ermitage Kalone, bekend om zijn snelle reflexen, Uricas v/d Kattevennen, winnaar van de Global Champions Tour, en Diarado, geliefd om zijn techniek en vermogen.

1. Olympische hengsten gekoppeld aan Minka-stam

Unaminka-V – Ermitage Kalone x Glock’s London – Bekijk video

Unaminka V (Ermitage Kalone x Glock’s London) Foto: Paardenveiling Online

Met Ermitage Kalone en Glock’s London in haar pedigree, combineert deze Unaminka-V twee excellente Olympische hengsten. De oudste nakomeling van moeder Dominka is reeds een winnaar op 1.40m-niveau gebleken: de internationaal geklasseerde CDS Haros (v.Sheraton). Daarnaast bracht ze al een 1.35m-paard en zelf slaagde Dominka met 78 punten voor de IBOP alvorens ze zich heeft bewezen in de sport op 1.30m-niveau.

2. Olympische hengsten gecombineerd met stam van Kapital Girl en Waloubet

Uricas Touch Z – Uricas vd Kattevennen x United Touch S – Bekijk video

Harrie Smolders schitterde deze zomer met Uricas van de Kattevennen in de individuele finale op de Olympische Spelen en de hengst timmert ook als vererver hard aan de weg. Bijzonder is dat hij hier samen is gebracht met een merrie die afstamt van een andere hengst die veel indruk maakte op de Olympische Spelen van Parijs, de onder Richard Vogel zeer succesvolle United Touch S.

3. Halfbroer van 1.50m-paard Iowa B

Uitblinker – Berlin x Numero Uno – Bekijk video



Uitblinker is een halfbroer van het 1.50m-springpaard Iowa B (v.Action-Breaker) van Travis Root. Vader Berlin schitterde onder Gerco Schröder op het hoogste niveau en heeft grote naam gemaakt als vader van uitblinkers als Bull Run’s Faustino de Tili, Caspar 232, H&M Extra en Belano vd Wijnhoeve Z. Berlin is in deze pedigree gekoppeld aan een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Nanta (v.Caridor), waarmee Jonella Ligresti deelnam aan de WEG, alsmede de 1.40m-geklasseerde Ishan B (v.Cardento) en meerdere internationale 1.35m-paarden.

4. Uit een 1.45m volle zus van Bacardi VDL en Apardi

Une Apardi KK – Hardrock Z x Corland – Bekijk video

Une Apardi KK is van uitstekende afkomst. Haar moeder Isapardi VDL presteerde zelf met Lennard de Boer op internationaal 1.45m-niveau en is een volle zus van zowel de Olympische hengst Apardi van Daniel Bluman als van de hengst Bacardi VDL, die met Janika Sprunger deelnam aan de Wereldruiterspelen.

5. Uit halfzus Go Easy, Iceman en Hocus Pocus de Muze

Coldplay Be SES Z – Cornet Obolensky x Nabab de Reve – Bekijk video

Moeder Havanna de Muze presteerde op 1.30m-niveau en bracht onder meer het internationale 1.30/1.35m-paard Libelle van de Moerhoeve (v.Erco van ’t Roosakker), die op haar beurt moeder is van het internationale springpaard Pina van de Moerhoeve (v.Denzel van ’t Meulenhof) waarmee Giulia Martinengo Marquet dit jaar op negenjarige leeftijd een succesvol 1.50m-debuut maakte.

6. Dorian Grey TN gekoppeld aan stam van Silvana HDC

Uno Bella – Dorian Grey Z x Heartbreaker – Bekijk video

Onder Kars Bonhof laat vader Dorian Grey TN jaar in, jaar uit zijn spraakmakende kwaliteiten zich in de jongepaarden- en hengstencompetities. Ook zijn eerste internationale 1.40m-proeven sprong de achtjarige hengst dit jaar met bijzonder veel gemak. Moeder Ciao Bella zorgt voor de inbreng van de waardevolle prestatiegenen van de Grand Prix-hengst Heartbreaker, die zich dankzij nakomelingen als Halifax van het Kluizebos, Romanov, Hardrock Z en VDL Groep Zidane heeft ontwikkeld tot topvererver.

Bekijk de volledige collectie en plaats uw bod

In de nieuwste collectie van Paardenveilingonline staan 51 beloftevolle veulens voor u klaar, elk met topafstammingen. Dit is uw kans om te investeren in uw sportieve droom. Bezoek vandaag nog de website, bekijk alle video’s en kies het veulen dat uw hart sneller doet kloppen. Na gratis registratie kunt u direct een bod plaatsen.

De veiling sluit aankomende zaterdag vanaf 20:00u, dus mis deze unieke kans niet! Heeft u vragen? Het team van Paardenveilingonline staat voor u klaar om u te begeleiden.