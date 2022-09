Stal van de Sande laat weten dat de KWPN goedgekeurde hengst Mister Diamond (v. Sir Donnerhall) is verkocht. De jonge hengst is verkocht aan de Finse Young Rider Janni Martikainen. Zij zal de opleiding van de donkerbruine Sir Donnerhall-zoon verder voortzetten en hem uitbrengen in de sport.

Mister Diamond liep vorige maand nog in de finale van de Pavo Cup. Onder zijn amazone Kim Koolen werd hij uiteindelijk 17e. Of de hengst beschikbaar blijft voor de fokkerij is niet bekend.