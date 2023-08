Las Vegas zoon brengt 67.000 euro op in Vechta

Op de Oldenburger Elite veiling werd het hengstveulen Las Cruces (Las Vegas x Vivaldi) voor verreweg het meeste geld afgeslagen. Het hengstje komt uit een zuster van Dante Weltino, die door de Zweedse Therese Nilshagen op het hoogste internationale niveau gereden wordt.

Uit de merriestam Egale/Egatine kwam het tweede duurste veulen: Valentin (Va Bene x Sir Donnerhall I). Voor deze lichte voshengst werd 26.000 euro betaald. Meerdere dressuurveulens gingen voor prijzen tussen de 15.000 en 22.000 euro weg.

Springveulens

Er waren wat minder springveulens in de veiling vandaag. Duurste springveulen was A Pleasure to Have (Aganix du Seigneur x Diamant de Semilly) uit de 1,50 merrie Orfee. Deze hengst leverde 21.000 euro op.

Collectie

Bron: Horses.nl