Merrieveulens en vrouwelijke embryo’s uit beste moederlijnen op StuDutch juliveiling

Een prachtige mix van hengsten én merries, van het beste dat genetisch voorhanden is! Dat kenmerkt de komende online veulen- en embryoveiling van StuDutch Auctions, die loopt van 22 tot en met 25 juli. De beste hengsten uit de sport en fokkerij, zoals Chacco Blue, Comme Il Faut, Emerald van ’t Ruytershof, Balou du Reventon, Cornet Obolensky én Carthago Z, komen in deze veiling samen met genetische topmerries uit beroemde moederlijnen, waaronder die van Narcotique de Muze II/Qerly Chin (5x), Explosion W (4x), Van ’t Roosakker (3x), Van ’t Ruytershof (3x), La Belle van Sombeke (2x), Quickly de Kreisker (2x), Ecolien en Fragance de Chalus. Maak hier kennis met deze zeer bijzondere collectie van 18 veulens en 13 geplaatste embryo’s!

Volle zus Mumbai

Met in totaal 12 merrieveulens en gesekste embryo’s van het vrouwelijke geslacht biedt deze collectie aan fokkers met ambities een uitgelezen kans een vliegende start te maken met hun fokkerij. Om maar direct met de deur in huis te vallen, zal tijdens deze veiling de volle zus van Mumbai onder de digitale veilinghamer komen. De Grand Prix-hengst Mumbai (v. Diamant de Semilly) is niet alleen een sensatie onder het zadel met Christian Kukuk, maar met Ischl de Muze als moeder en VDL Groep Eureka (1.60m) als grootmoeder ook sensationeel gefokt. En alsof het niet genoeg is, bieden we naast dit embryo een geplaatst embryo van het vrouwelijk geslacht aan van Emerald (v. Diamant de Semilly) uit de driekwart zus van Mumbai.

Merrie uit halfzus Explosion W

Als we kijken naar de andere geplaatste, vrouwelijke embryo’s, springen vier nakomelingen van Chacco Blue uit fantastische moeders in het oog. De twee embryo’s uit de Narcotique II-moederlijn hebben beiden vier 1.60m-merries in hun directe moederlijn en daarnaast komt één embryo uit Nusha vd Bisschop, en dus uit de directe lijn van Usha van ’t Roosakker. Uniek is ook van toepassing op het embryo van Chacco Blue uit Arina, de halfzus van niemand minder dan Olympisch kampioen Explosion W.

Dezelfde moederlijnen komen we tegen bij de zes geselecteerde merrieveulens. Het veulen van Chacco Blue x Baloubet du Rouet heeft ook de 1.60m-merries Sea Coast Ferly, Narcotique de Muze, Qerly Chin en Kerly in de moederlijn en het Chacco Blue x Nabab de Rêve-veulen komt uit de nicht van Explosion W.

Baloubet uit moeder Emerald

De collectie sterk bewegende, goed gemodelleerde hengstveulens bestaat uit opvallende genetische hoogvliegers, zoals de Cornet Obolensky met grootmoeder Exquis Walnut de Muze, de Balou du Reventon x Big Star, de Balou du Reventon x Comme Il Faut en de Kashmir van Schuttershof x Tinka’s Boy uit de rechtstreekse lijn van Emerald. Bijzonder is tot slot het embryo (geslacht nog onbekend) van Baloubet du Rouet uit Carthina Z, oftewel de moeder van de genoemde Emerald.

Collectie: https://studutch.auction/en/collection/15

Register: https://studutch.auction/en/register