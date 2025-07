105.000 euro voor True Hope PS-zoon in DPS Elite veulenveiling

Het hengstveulen True Fino (True Hope PS x Quadrofino) deed de harten van dressuurfans afgelopen weekend sneller kloppen in de DSP elite veulenveiling. Na een spannend biedduel viel de virtuele hamer voor de donkerbruine hengst op 105.000 euro. Voor dat bedrag vertrekt hij naar zijn koper uit de USA.

De collectie bestond uit 72 veulens, waaronder vier ponyveulens. De gemiddelde prijs voor de 68 warmbloedveulens kwam uit op 11.313 euro. De vier rijponyveulens kosten gemiddeld 4.813 euro.

Tweemaal over de 30.000 euro

Twee andere dressuurveulens in de collectie gingen over de 30.000 euro: Vesuvius (Vjento x Dantano) wisselde voor 37.000 euro van eigenaar. Voor 32.000 euro liet veilingmeester Hendrik Schulze Rückamp de hamer op de veilingbalie vallen voor een dochter van Parero, die zo het duurste merrieveulen van de veiling werd. De moeder van het merrieveulen Play With Me (mv. L’Espoir) werd in 2015 aangewezen als reserve voor de Duitse selectie voor de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden.

Merendeel blijft in Duitsland

Onder de kopers bevonden zich naast fokkerijen en trainingsstallen ook gerenommeerde hengstenhouders zoals de Stoeterij Birkhof en de Brandenburgse Main en Staatsstoeterij Neustadt/Dosse. Het merendeel blijft in het land – naast de topprijs hebben drie veulens een nieuwe eigenaar gevonden in het buitenland (Portugal).

Bekijk hier de collectie en veilingprijzen

Bron: Horses.nl/Persbericht