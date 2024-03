12.500 euro voor Cristallo-dochter in Fences-DLH Stud Farm Auction

In de maandagavond afgesloten veiling van de DLH Stud Farm, georganiseerd in samenwerking met Fences Agency, werd de driejarige merrie Lady DLH het duurst verkochte paard. De Cristallo-dochter, die zelf momenteel drachtig is van de hengst Untouchable, werd verkocht voor 12.500 euro. De collectie bestond uit jonge paarden in de leeftijd van één tot vier jaar en embryo's.